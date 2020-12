Vaccino Covid, Miozzo (CTS): obbligatorietà anche nelle scuole

Vaccino Covid obbligatorio o facoltativo? (VAI AL SONDAGGIO DELLA TECNICA DELLA SCUOLA). Sul tema dell’obbligo vaccinale i pareri sono discordi ma un lungo coro di sì arriva dal mondo sanitario, politico e dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, che iniziano a incalzare circa la necessità di rendere il vaccino anti Covid obbligatorio, specie in settori nevralgici, quali sono gli ospedali, le residenze per anzioni, ma non solo.

Si è espresso in questo senso anche Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts).

Ha infatti così dichiarato a “Il Messaggero”: “Medici, infermieri, personale sanitario: il vaccino anti Covid deve essere obbligatorio. Lo stesso deve valere per chi lavora nelle Residenze sanitarie, dobbiamo difendere gli anziani.”

E chiarisce: “L’obbligo deve valere anche per chi lavora in una Rsa, non solo per chi assiste gli ospiti ma pure per chi entra a fare le pulizie.”

E, sulle scuole, in particolare, afferma: “Io andrei anche oltre. Penso a tutte le strutture pubbliche, alle scuole, a chi lavora a contatto con molte persone. La via maestra è quella del convincimento. Ma in un ospedale non ci devono essere tentennamenti: se vuoi lavorare, devi vaccinarti.”

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

