Valditara: “Personalizzare gli apprendimenti valorizzando i talenti senza lasciare indietro nessuno”

Il ministro Giuseppe Valditara nel corso della riunione dei Ministri dell’Istruzione del G7 a Toyama in Giappone, ha detto che bisogna dare a ogni studente l’opportunità di realizzare al meglio le sue potenzialità, rivalutando l’importanza di ridare autorevolezza al ruolo dei docenti, rimettendo la professione al centro della società, puntando su qualità e formazione del personale docente.

Le agenzie scrivono pure, e in modo particolare si legge nel comunicato di Rai News, che il ministro italiano è stato il primo a intervenire nella sessione di apertura, sostenendo la centralità della personalizzazione degli apprendimenti, per valorizzare i talenti di ogni giovane e non lasciare indietro nessuno.

Il ministro ha anche sottolineato l’esigenza di riportare la serenità nelle scuole dopo la crisi pandemica, garantendo scuole sicure, scuole belle che siano luoghi stimolanti di lavoro e studio, contrastando violenza e bullismo.

Egli ha altresì evidenziato l’importanza della cultura digitale, che va tuttavia governata.

Ma soprattutto il Ministro ha sottolineato la necessità di portare la cultura del lavoro nelle scuole e il ruolo dell’istruzione professionale.

È opportuno dare spazio a docenti esterni dove manchino adeguate specializzazioni, garantire alternanza scuola lavoro e apprendistato, ha pure aggiunto.

L’economia del futuro è sempre più un’economia del trasferimento di conoscenza, da qui la centralità dell’istruzione come trasferimento di competenze e conoscenze per stimolare la crescita sociale ed economica.

Infine, il Ministro ha concluso insistendo che si crei una grande alleanza per l’istruzione, anche a livello internazionale, per ridare centralità alla scuola.