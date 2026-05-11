Valutazione dirigenti scolastici: aperta la piattaforma per il 2025/2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto luce sui tempi e le modalità di accesso alla piattaforma informatica dedicata alla valutazione dei dirigenti scolastici per l’anno in corso. Con la nota n. 118508 dell’11 maggio 2026, l’Amministrazione ha fornito le indicazioni operative per la visualizzazione degli obiettivi 2025/2026.

Lo scorso 22 aprile l’ANP aveva formalmente sollecitato il Ministero affinché i dirigenti potessero accedere alla piattaforma in corso d’anno, sottolineando come la visualizzazione progressiva degli indicatori fosse condizione essenziale per esercitare quella funzione di autoregolazione e autovalutazione che il Sistema intende promuovere.

Dall’11 al 18 maggio 2026, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assegneranno in piattaforma gli obiettivi già definiti nell’agosto 2025. I dirigenti potranno così consultare la propria scheda di valutazione seguendo un calendario preciso: entro fine maggio arriveranno i punteggi legati al PTOF/RAV/PdM; a metà giugno quelli sull’autorizzazione dei contratti di supplenza; a fine luglio i dati connessi all’obiettivo di rilevanza regionale; ad inizio agosto, infine, i punteggi relativi agli obblighi di trasparenza e al pagamento delle fatture commerciali.