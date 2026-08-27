Vincono 50 milioni alla lotteria, aiutano la scuola del paese finanziando la mensa e la ristrutturazione

Vincere la lotteria è il sogno di tutti. Su come spendere i soldi della vittoria ciascuno ha i suoi sogni, che talvolta includono opere di bene. In Francia c’è chi ha deciso di aiutare la scuola del proprio paese, destinando a questo scopo una parte dei 50 milioni di euro vinti alla lotteria. A riportare la notizia è Adnkronos. “La storia risale al 2009, quando i due vincitori dell’EuroMillions hanno iniziato a sostenere economicamente – dopo il gran colpo di fortuna – il piccolo comune di Saint-Michel, nella Charente, contribuendo alle spese dell’istituto e della mensa scolastica”.

“Il paese, che conta circa tremila abitanti, beneficia da anni di una donazione annuale di 80mila euro”, scrive ancora l’agenzia. “Una cifra importante, che di solito viene utilizzata per garantire i pasti agli alunni della scuola locale. Per le famiglie, il contributo rappresenta oggi un significativo risparmio: in media, quasi 300 euro all’anno per ogni bambino”. Il sostegno della famiglia, precisa Adnkronos, non si ferma alla mensa. “In occasione dei nuovi lavori di riqualificazione della scuola primaria École primaire Louis Pasteur, la somma è stata destinata anche alla ristrutturazione dell’edificio“.

Grazie al finanziamento, infatti, “sarà possibile intervenire sull’isolamento acustico e installare un moderno sistema di climatizzazione, migliorando le condizioni degli studenti e del personale della scuola”. A distanza di anni, insomma, “una straordinaria vincita alla lotteria continua ad avere effetti molto concreti sulla vita quotidiana di un’intera comunità. Non soltanto una fortuna personale”, conclude Adnkronos, “ma una parte di ricchezza trasformata in servizi, pasti e spazi scolastici migliori per le nuove generazioni”.