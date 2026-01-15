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Studenti e genitori
15.01.2026
Aggiornato alle 16:06

Accorpamento scuole, dimensionamento e classi pollaio: qual è il problema più grave della scuola? – PARTECIPA AL SONDAGGIO

Redazione
Indice
Dimensionamento scolastico, un altro problema
Classi pollaio, la raccolta firme "Non più di 20 per classe"
Valditara: "Il numero di alunni per classe non fa differenza"
Il sondaggio
PARTECIPA AL SONDAGGIO

Mentre si parla di iscrizioni scuola, partite il 13 gennaio, per gli alunni del primo anno di corso della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) il tema scottante in questo momento è il dimensionamento scolastico.

Dimensionamento scolastico, un altro problema

Nel frattempo, oltre che delle classi affollate, si parla da tempo del problema del dimensionamento scolastico e della denatalità con conseguente perdita di alunni: nell’arco di sette anni, la scuola italiana ha “perso” quasi seicentomila studenti. E la riduzione è in crescita, perchè nell’ultimo biennio si sono perse tra le 200mila e le 250mila iscrizioni.

Inoltre, non possiamo dimenticare il peso delle norme imposte sul “dimensionamento scolastico“, con le singole Regioni che provvedono annualmente alla perdita di autonomia degli istituti che vanno sotto soglia minima, portata attorno ai mille iscritti complessivi. Una procedura ha portato alla fusione, all’aggregazione e talvolta anche alla soppressione di molte scuole.

Lo scorso 12 gennaio il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato recepimento dei piani di dimensionamento della rete scolastica in vista del prossimo anno scolastico.

Classi pollaio, la raccolta firme “Non più di 20 per classe

Dall’altro lato della medaglia c’è la questione delle classi pollaio. Alleanza Verdi Sinistra crede che le classi pollaio siano un problema: per questo motivo ha avviato una raccolta firme, con circa 55mila adesioni, collegata ad una proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 studenti per classe“.

Valditara: “Il numero di alunni per classe non fa differenza”

Dal canto suo, invece, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara pensa che le classi pollaio non siano un problema: “Il numero degli alunni per classe non fa la differenza. Non si è visto che laddove è stato applicato non ha dato esiti particolarmente interessanti. Anzi, studi di INVALSI confermano che quando il rapporto è troppo basso il rendimento non migliora, anzi peggiora persino”.

Il concetto è stato ripetuto dallo stesso capo del dicastero di Viale Trastevere il 17 dicembre, durante un question time alla Camera. “Gli studi INVALSI – ha ribadito il Ministro – dimostrano che i risultati degli alunni non dipendono dalle dimensioni delle classi, smentendo un luogo comune. I dati sono incontrovertibili. Alle medie la percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento si attesta al 3,2% nelle classi con meno di 20 alunni, mentre scende all’1% nelle classi fino a 25 allievi. Esiti analoghi si vedono anche alle superiori. Le politiche più efficaci non sono quelle che prevedono meno alunni per classe indistinta, ma l’assegnazione di più docenti per scuola”.

Il sondaggio

La Tecnica della Scuola chiede ai suoi lettori, in prevalenza docenti e Ata, quale tra questi problemi (classi pollaio, dimensionamento, riduzione del numero di alunni) pesa di più sulle spalle dei docenti, dei genitori o dei dirigenti?

PARTECIPA AL SONDAGGIO

All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

  • Dirigente
  • Docente
  • Genitore
  • Altro

In quale regione ti trovi attualmente?

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Emilia-Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Molise
  • Piemonte
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Toscana
  • Trentino-Alto Adige
  • Umbria
  • Valle d’Aosta
  • Veneto 

Nel tuo territorio, quale problema riscontri a livello di popolazione scolastica?

  • Classi pollaio
  • Accorpamento di istituti
  • Soppressione di istituti
  • Pochi alunni in classe

Dal tuo punto di vista, quale potrebbe essere la soluzione?

(domanda aperta)

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  • No
Classi pollaioGiuseppe ValditaraIscrizioniStudenti

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