Al via il nuovo anno scolastico: 800 euro (lordi) in più al mese per i docenti. Il caso in Alto Adige

Lunedì 7 settembre riprenderanno le lezioni in Alto Adige (leggi il calendario con tutte le date regione per regione), dove il vicepresidente della Provincia e assessore alla cultura e istruzione italiana, Marco Galateo, ha presentato i temi principali del nuovo anno scolastico: dal potenziamento dell’organico all’aumento degli stipendi, fino al confronto ancora aperto con i docenti sulla protesta delle gite scolastiche.

Iscrizioni stabili nonostante il calo demografico

Secondo quanto illustrato dall’assessore e riportato dal Corriere, gli iscritti alle scuole in lingua italiana sono complessivamente 22.080, con un calo teorico di 131 unità rispetto allo scorso settembre che, come sottolinea Galateo, “sarà ampiamente riassorbito dalle consuete iscrizioni tardive, che lo scorso anno hanno toccato quota 500”.

Organico in crescita e inclusione

L’organico di ruolo sale complessivamente a 3.276 posti, esclusi gli istituti paritari. “Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo assunto oltre 300 nuovi insegnanti e aggiunto 220 posti in organico, a fronte dei soli 33 inseriti complessivamente nei quindici anni precedenti”, ha spiegato Galateo, ricordando anche l’inserimento di nuovi docenti di sostegno e collaboratori all’integrazione.

L’aumento degli stipendi

Sul fronte economico, l’assessore ha ricordato lo stanziamento di 90 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 20 milioni destinati ai compensi dei docenti, per un incremento medio lordo di 800 euro al mese: “Nessun’altra categoria lavorativa ha registrato una revisione simile”, ha sottolineato Galateo, riconoscendo comunque che il recupero dell’inflazione degli ultimi vent’anni resta ancora lontano.