Aumento stipendi, 400 euro in più al mese per docenti ed educatori delle scuole provinciali di Bolzano

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato in via definitiva l’aumento salariale per il personale docente e educativo delle scuole provinciali. Si tratta di 5.200 euro lordi annui in più in busta paga, con effetto retroattivo dal primo gennaio 2026.

L’aumento e la sua copertura finanziaria

Come riportato da Ansa, l’ipotesi di contratto, firmata nei giorni scorsi, è il frutto di una trattativa avviata già nell’autunno del 2025, quando la giunta aveva stanziato 110 milioni di euro annui per la rivalutazione salariale del personale scolastico. Di questi, circa 90 milioni sono stati destinati a un aumento retributivo generale: per i docenti provinciali si traduce in 400 euro lordi mensili per tredici mensilità. “Mettiamo così in atto, partendo dalle scuole provinciali, l’obiettivo che ci eravamo prefissati nel programma di coalizione, ovvero di remunerare meglio le professioni educative”, ha dichiarato l’assessora provinciale al personale, Magdalena Amhof.

Prossimi passi verso la firma definitiva

La delibera della giunta autorizza ora il prelievo delle somme previste e la conclusione del percorso negoziale. Prima del pagamento effettivo, tuttavia, sarà necessario attendere la certificazione positiva della Corte dei conti: solo dopo si potrà procedere alla firma definitiva e alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Lo ha spiegato la stessa Amhof, precisando che “a quel punto potrà scattare il pagamento”.

L’aumento si applica a una platea ampia di figure professionali: oltre ai docenti delle scuole professionali, superiori specializzate e di musica, sono inclusi il personale pedagogico, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, le educatrici e gli educatori professionali e sociali, nonché le collaboratrici e i collaboratori all’integrazione.