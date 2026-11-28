L’orientamento applicativo Id 39556 (del 19 novembre 2026) dell’ARAN fa chiarezza sulle corrette procedure per la definizione e il compenso delle funzioni strumentali all’offerta formativa destinate al personale docente.

Le competenze del Collegio dei Docenti

Richiamando l’art. 33 del CCNL Scuola 29/11/2007, l’ARAN ribadisce che la governance didattico-organizzativa delle funzioni strumentali appartiene all’organo collegiale. Nello specifico, spetta al Collegio dei Docenti:

Identificare le funzioni strumentali necessarie in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF);

le funzioni strumentali necessarie in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF); Definire il numero delle funzioni da attivare e i criteri di attribuzione ;

delle funzioni da attivare e i ; Individuare i docenti destinatari degli incarichi.

L’Agenzia ricorda inoltre che l’assegnazione di una funzione strumentale non può in alcun caso comportare l’esonero totale dall’insegnamento.

Le competenze della Contrattazione Integrativa d’Istituto

Se la parte teorica e di assegnazione fa capo al Collegio, la dimensione finanziaria segue una via distinta. L’ARAN precisa che la determinazione dei relativi compensi economici è demandata in via esclusiva alla contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi dell’art. 11 del CCNL Istruzione e Ricerca del 23 dicembre 2025.