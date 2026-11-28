L’orientamento applicativo Id 39556 (del 19 novembre 2026) dell’ARAN fa chiarezza sulle corrette procedure per la definizione e il compenso delle funzioni strumentali all’offerta formativa destinate al personale docente.
Richiamando l’art. 33 del CCNL Scuola 29/11/2007, l’ARAN ribadisce che la governance didattico-organizzativa delle funzioni strumentali appartiene all’organo collegiale. Nello specifico, spetta al Collegio dei Docenti:
L’Agenzia ricorda inoltre che l’assegnazione di una funzione strumentale non può in alcun caso comportare l’esonero totale dall’insegnamento.
Se la parte teorica e di assegnazione fa capo al Collegio, la dimensione finanziaria segue una via distinta. L’ARAN precisa che la determinazione dei relativi compensi economici è demandata in via esclusiva alla contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi dell’art. 11 del CCNL Istruzione e Ricerca del 23 dicembre 2025.