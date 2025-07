Chi fa scena muta alla maturità è un “giovane dinosauro” che vuole abolire le regole, Sasso (Lega) come Valditara: cerca scorciatoie e va bocciato

Gli studenti che fanno scena muta agli esami di maturità sono dei “giovani vecchi”. A coniare il termine è stato l’on. Rossano Sasso, capogruppo Lega presso la Commissione Cultura Scienza e Istruzione, che ha inviato una lettera ai giovani “ribelli”, come la studentessa diciannovenne di Piobbico (in provincia di Pesaro e Urbino) Mariasole Tomassini, che, alla pari di tre studenti veneti e un’altra studentessa di una scuola privata di Firenze, s’è rifiutata di sostenere il colloquio orale dell’Esame di Stato di fine secondaria superiore.

Secondo Sasso, il dibattito “sulla scuola e sugli esami di maturità con prese di posizione e opinioni” sembra frutto del “’68: abolizione degli esami, superamento delle regole, contestazione del sistema. E già si scorgono certi matusalemme nostalgici ringalluzzirsi e ricordare i bei tempi andati. Viva “l’immaginazione al potere!” tra un prosecchino a Capalbio e una spaghettata militante in Romagna, con lodi e lodi a chi ha osato sfidare il sistema”.

Il leghista si dice “inorridito” dinanzi al “parere dei soliti esperti tra opinionisti, psicologi, pedagogisti (quanti tra questi sarebbero capaci di gestire una classe per un sol giorno?) che difendono e glorificano la scelta dei giovani ribelli che si sono rifiutati di sostenere la prova orale agli esami di maturità”.

Quindi l’esponente della Lega racconta che “già nel 2022, da sottosegretario all’Istruzione, intervenni con decisione contro quella che definii la scorciatoia del disimpegno, rivolgendomi a chi si opponeva al ritorno della prova scritta agli esami di maturità, abolita per 2 anni durante l’emergenza covid. Oggi pochi ma potenti studenti (potenti sì, perché ad ogni starnuto hanno 20 giornali e TV che pubblicano e il rischio emulazione è dietro l’angolo) chiedono invece di abolire l’orale, coccolati e incoraggiati dalle baccanti e dai corifei della deriva progressista nella scuola”.

E ancora: “‘Non sostengo la prova orale perché non voglio essere valutato per un esame, ma per ciò che sono’, ho dovuto sentire, molto oltre rispetto quelli che marinavano la scuola “contro l’emergenza climatica” o molto più modestamente perché “i termosifoni si erano rotti”. Ma questi giovani studenti non sono giovani, sono più vecchi di me, sono dei dinosauri, giovani fuori ma vecchi dentro, perché la scorciatoia del disimpegno ha ormai quasi 60 anni, perché l’abolizione delle regole sa di muffa ormai”.

Sempre secondo Sasso, “la nostra società ha già conosciuto grazie al ’68 l’aberrazione del 6 politico a scuola e del 18 rivendicato dai collettivi marxisti all’università, e i risultati sono stati catastrofici. I nostri ragazzi, in un recente passato illusi dal disimpegno creato dal mito del reddito di cittadinanza, stanno conoscendo un nuovo rischio generazionale, quello del disimpegno nell’istruzione e nella formazione dopo quello nel lavoro”.

L’on. Sasso quindi ricorda che “accade sempre più di rado che uno studente venga bocciato, da docenti e da genitori abbiamo paura che i nostri ragazzi si sentano feriti, incompresi, rifiutati. Abbiamo paura a dirgli di no”.

Quindi ricorda che “uno dei giovani vecchi che si è rifiutato di sostenere gli esami di maturità, vorrebbe essere valutato come persona e non per la propria preparazione, come se l’esame di Stato fosse un test psicoattitudinale o un provino per entrare in un “talent”. Al giovane sepolcro imbiancato ricordo che prima di arrivare all’esame di Stato ha dovuto sostenere interrogazioni, compiti scritti, e che poi se proseguirà gli studi dovrà sostenere tanti esami, scritti e orali, e poi colloqui di lavoro, concorsi, master, eccetera”.

Sasso ricorda che lui “è uno di quelli che ha contribuito a eliminare i test di ammissione alla facoltà di medicina, perché per me la preparazione deve essere valutata in un anno con gli esami, duri e severi, e non con un quiz di 1 ora. I ragazzi vanno valutati, ma seriamente”. Perché, prosegue, “la vita è piena di prove, di esami, di competizioni, di successi e di sconfitte. Di cadute e di vittorie. Il valore catartico dell’insuccesso si è perso a beneficio di una poco pedagogica pacca sulla spalla, del ‘non preoccuparti, ci penso io’”. Quindi parla di “fuga dalla responsabilità, scorciatoia del disimpegno, abolizione delle regole, questo chiedono: passi da gigante verso il regresso. Altro che incomprensione e disagio, stiamo preparando i figli all’insuccesso permanente, alla sconfitta imperitura, all’assistenzialismo morale vital natural durante. E io, cari giovani vecchi, non ci sto”.

Secondo il leghista, quindi, “ha fatto il Ministro Valditara a dichiarare che dal prossimo anno si cambierà musica, che vi piaccia o no, per il vostro bene (non ci crederete). Volete giocare a fare i rivoluzionari? Assumetevene le responsabilità. In una società democratica esistono delle regole e vanno rispettat. Se occupi e spacchi tutto paghi i danni e ti becchi una punizione. Se fai scena muta all’esame ti boccio e ripeti l’anno. Severo, ma giusto. Molto vecchio ma non giovane e ipocrita”.

Solo qualche giorno fa, sempre sullo stesso tema, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato che presto le cose cambieranno: “se un ragazzo non si presenta all’orale della maturità, oppure volontariamente decide di non rispondere alle domande dei suoi docenti non perché non è preparato, cosa che può capitare, ma perché vuole ‘non collaborare’ e quindi ‘boicottare’ l’esame, dovrà ripetere l’anno”, ha dichiarato il titolare del dicastero bianco.