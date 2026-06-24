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Prima Ora | Notizie del 24 giugno

Docenti
24.06.2026
Aggiornato alle 16:26

Collegi docenti a distanza, arriva il ‘sì’ dal MIM, Gilda: “Siamo favorevoli, ma con piattaforme certificate”

Redazione
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Indice
La posizione della Gilda

Dopo il confronto con le organizzazioni sindacali, si è raggiunto un accordo condiviso sulla possibilità di svolgere i collegi docenti e le attività funzionali da remoto. Le riunioni scolastiche online sono già previste dal CCNL 2019-21, ma per quelle deliberative il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva mai emanato criteri specifici.

La posizione della Gilda

“Siamo favorevoli affinché si possano svolgere a distanza i collegi docenti e ciò che rientra nelle attività funzionali”, dichiara il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, “ma vorremmo che il MIM fornisse garanzie per quanto riguarda i sistemi di voto online, che devono rispettare la segretezza del voto e procedure secondo principi di trasparenza”. Il sindacato riconosce i vantaggi pratici della svolta digitale – risparmio di tempo e di costi per i docenti – ma pone una condizione precisa: “Ci rivolgiamo al MIM perché possa fornire piattaforme certificate che garantiscano l’anonimato in caso di voto e che non pesino sui bilanci delle scuole”.

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