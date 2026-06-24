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Prima Ora | Notizie del 24 giugno

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24.06.2026

Collegi docenti online anche per le delibere: CISL Scuola esulta per l’accordo con il MIM

Redazione
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Cosa cambia e cosa prevede il verbale
"Un utilizzo intelligente delle tecnologie"

È arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo. La notizia è accolta con soddisfazione dalla segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci: “È un ottimo risultato quello raggiunto in sede di confronto con l’Amministrazione: sarà possibile svolgere da remoto anche riunioni con carattere deliberativo, naturalmente soddisfacendo precisi requisiti per quanto riguarda le piattaforme utilizzate”.

Cosa cambia e cosa prevede il verbale

Il CCNL 2019/21 già consentiva lo svolgimento da remoto delle riunioni prive di carattere deliberativo – programmazione didattica collegiale, consigli di classe e collegi docenti non deliberanti – ma per quelle deliberative si rendeva necessario un apposito confronto ministeriale. Il verbale siglato oggi stabilisce che tali riunioni, se svolte in modalità telematica, dovranno garantire il carattere personale del voto e offrire “garanzie di trasparenza” secondo criteri di sicurezza, integrità, correttezza e protezione dei dati. Su richiesta espressa della CISL Scuola, è stato inoltre specificato che le attività funzionali dei docenti svolte online sono da ritenersi “compatibili” con il lavoro agile. Il Ministero invierà alle scuole il testo del verbale corredato da un allegato tecnico-organizzativo che indicherà i requisiti delle piattaforme digitali da utilizzare.

“Un utilizzo intelligente delle tecnologie”

“Con l’intesa di oggi si fa un passo avanti in direzione di un utilizzo intelligente di tecnologie su cui anche la scuola ha ormai acquisito un consistente bagaglio di esperienza e competenza”, commenta Barbacci, sottolineando come la misura consenta di gestire “in modo più agile, efficiente e funzionale attività che non richiedono di essere svolte necessariamente in presenza, in analogia a quanto già avviene diffusamente anche in altri settori”.

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