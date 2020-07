Concorso straordinario per il ruolo, ecco come compilare la domanda

Per potere partecipare alla procedura concorsuale del concorso straordinario per il ruolo c’è tempo fino al 10 agosto 2020.

Ecco un video tutorial in cui viene spiegato come presentare la domanda del concorso straordinario secondaria per il ruolo, a cura di Lucio Ficara.

IL VIDEO TUTORIAL COMPLETO (CLICCA QUI)

Requisiti accesso concorso straordinario per il ruolo

Per partecipare alla procedura del concorso straordinario per il ruolo i requisiti sono tre e non si può prescindere da averli tutti e tre:

titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso; tre annualità di servizio svolte nella scuola statale secondaria, anche non consecutivamente, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20; un’annualità di servizio, tra le tre del punto 2, deve essere stata svolta per la specifica classe di concorso richiesta.

L’annualità di servizio si intende svolta con almeno 180 giorni oppure un intero secondo quadrimestre dal 1°febbraio agli scrutini finali senza interruzioni di servizio.

Per partecipare ai posti di sostegno è necessario avere già acquisito la relativa specializzazione.

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK DEDICATO AL CONCORSO STRAORDINARIO (CLICCA QUI)

PREPARATI PER IL CONCORSO

LEGGI ANCHE