Consenso informato a scuola, dal 7 luglio nuove regole per i progetti su affettività e sessualità – Legge in Gazzetta Ufficiale

Entrerà in vigore il prossimo 7 luglio la Legge 9 giugno 2026, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno, che introduce nuove disposizioni in materia di consenso informato per le attività scolastiche dedicate all’affettività e alla sessualità. La norma, che ha già suscitato un ampio confronto nel mondo della scuola e tra le organizzazioni sindacali, prevede l’obbligo per gli istituti secondari di informare preventivamente le famiglie, o gli studenti maggiorenni, raccogliendo un consenso scritto prima dell’avvio delle attività.

La legge stabilisce che le scuole debbano fornire un’informativa dettagliata almeno sette giorni prima dell’inizio dei percorsi formativi. Il documento dovrà indicare in modo chiaro finalità educative, obiettivi, contenuti trattati, modalità di svolgimento e materiali utilizzati. Genitori e studenti maggiorenni avranno inoltre il diritto di visionare preventivamente il materiale didattico, così da poter esprimere un consenso pienamente consapevole. In caso di mancata adesione, gli istituti saranno tenuti a garantire attività formative alternative, nel rispetto del diritto allo studio e senza creare situazioni discriminatorie.

Un ulteriore passaggio riguarda il coinvolgimento di esperti e soggetti esterni, che sarà possibile soltanto previa deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio di istituto. Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, invece, la legge esclude espressamente attività aventi ad oggetto temi legati alla sessualità, fatti salvi i contenuti previsti dalle Indicazioni nazionali.