Coronavirus, ecco cosa accadrà da lunedì 2 marzo. La situazione regione per regione

Le scuole in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna restano chiuse per un’altra settimana. Lunedì, invece, riapriranno le scuole anche in Liguria ad eccezione della Provincia di Savona. Da mercoledì scuole riparte in Piemonte, mentre lunedì e martedì gli edifici saranno invece aperti al solo personale scolastico. La riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano: la prima aveva chiuso per coronavirus, la seconda per Carnevale. Da lunedì quindi anche in Trentino Alto Adige si torna in classe.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ***

18.15 Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati.

17.35 Scuole riaperte agli studenti in Piemonte da mercoledì prossimo. Lunedì e martedì gli edifici saranno invece aperti al solo personale scolastico. Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio oggi al centro della Protezione Civile al termine di un tavolo sull’emergenza Coronavirus in video collegamento con il governo. “D’accordo con l’ufficio scolastico regionale – spiega – abbiamo sottoscritto un protocollo in cui abbiamo concordato un’igienizzazione straordinaria – aggiunge – Si tratta di due giorni in più che ci consentono anche di tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione”.

17.25 “La Provincia di Savona vedrà applicate ancora le limitazioni valide oggi per tutta la Liguria, con le scuole chiuse, mentre le altre province della Liguria torneranno ad essere assimilate alle aree simili del resto del Paese, senza limitazioni”, ha spiegato il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

17.00 Lunedì riapriranno le scuole in Liguria ad eccezione della Provincia di Savona.

14.48 Confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche la prossima settimana nelle tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questo sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, reso noto durante la videoconferenza con il presidente del Consiglio, tuttora in corso.

11.35 Una riunione tra il premier Giuseppe Conte ed i ministri è prevista alle 12.30 nella sede della protezione Civile. Al vaglio ci sarebbe un nuovo decreto del presidente del Consiglio sull’emergenza coronavirus e la decisione dell’esecutivo sull’eventuale chiusura delle scuole nelle Regioni più colpite dall’emergenza. Nuovi contatti sono previsti con i presidenti di Regione.

11.10 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha convocato le associazioni delle imprese e i sindacati per mercoledì 4 marzo a palazzo Chigi sull’emergenza Coronavirus. Lo si apprende da fonti sindacali. L’appuntamento è alle 16.00.

10.50 “Sul tema delle riaperture delle scuole ieri abbiamo fatto un intenso lavoro con gli esperti, i cui risultati abbiamo sottoposto al ministro e al presidente Conte. Posso anticipare che serve assolutamente la massima cautela”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute per l’emergenza coronavirus.

9.55 Scuole di ogni ordine e grado chiuse, manifestazioni pubbliche sospese e limitazioni alle attività commerciali fino al 7 marzo: sono alcuni dei provvedimenti adottati con ordinanza sindacale in alcuni comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento. I comuni interessati dai provvedimenti sono San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi.

9.30 Per limitare il contagio, che prosegue ancora a una velocità troppo elevata, si va verso la chiusura per altri otto giorni – fino a sabato 7 marzo -, in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Dovrebbero riaprire, invece, le scuole di ogni ordine e grado in Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e le due province autonome di Trento e Bolzano.

8.35 Il decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri introduce una norma del ministero dell’istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico nelle scuole chiuse per il coronavirus.

8.32 Nel consiglio dei ministri che si è tenuta nella serata di venerdì 28, il governo ha varato le misure economiche a sostegno dei comuni delle zone rosse.

8.30 Le parole di Vittorio Demicheli, epidemiologo dell’Unità di crisi di Regione Lombardia, al Corriere della Sera: “I dati ci dicono che oggi ogni paziente con il coronavirus trasmette la malattia ad altri due. E dove ci sono molti contagi la curva epidemiologica cresce in modo esponenziale: bloccare a quel punto non serve più a nulla. Bisogna intervenire prima. Lo dice la scienza e la politica deve ascoltarla”.