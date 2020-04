Coronavirus, gestire le emozioni durante la crisi. I consigli della psicoterapeuta

Quale ruolo giocano le emozioni al tempo del coronavirus? E’ il tema della nuova “video pillola” a cura di Claudia Matini, psicoterapeuta e formatrice del gruppo Scintille.it, che tocca proprio questo aspetto.

In questi giorni di quarantena l’aspetto emotivo è particolarmente sollecitato. Possiamo capire come il nostro comportamento viene influenzato dalle emozioni. A volte le emozioni possono travolgerci ma questo non significa che siamo persone cattive.

Le emozioni in tempo di crisi

(Guarda il video)

Il supporto psicologico: la nostra rubrica

La data di riapertura delle scuole continua a slittare, gli insegnanti sono alle prese con le sfide della didattica a distanza, come anche studenti e famiglie. A momenti di soddisfazione, mai abbastanza frequenti, si alternano frustrazioni, arrabbiature e malinconia.

Agli stress del lavoro si aggiungono quelli della vita personale, completamente stravolta dalle limitazioni imposte dallo Stato per la nostra sicurezza.

Ci confrontiamo tutti con la difficoltà di attraversare questo complesso periodo mantenendoci in salute, fisica e psicologica.

Diventa davvero fondamentale capire quali sono i meccanismi personali e relazionali presenti nella quotidianità, la gestione intenzionale è indispensabile per stare “bene abbastanza”.

Ecco perchè abbiamo pensato ad un ciclo di incontri virtuali, di video “pillole” per il supporto psicologico dei docenti e del personale scolastico impegnato in questi momenti difficili.