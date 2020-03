De Cristofaro risponde a Salvini: “Stanziati 70 milioni di euro per tablet e pc”

“Ho visto che Salvini in una delle sue molteplici partecipazioni a show tv si lamenta che non tutti gli studenti hanno il tablet o il pc e che non c’è un’adeguata rete internet in tutta Italia. Vorrei far notare al senatore Salvini, che ‘lavoriamo su questo’ dal primo giorno di sospensione delle lezioni”.

Lo afferma il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro.

“A Salvini sarà probabilmente sfuggito anche – prosegue il sottosegretario di Leu – che abbiamo già stanziato 70 milioni di euro per far acquistare alle scuole tablet e altri strumenti con connettività da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti in difficoltà”.

“Forse meno tweet e show e magari più studio dei provvedimenti adottati – conclude De Cristofaro – farebbe bene a Salvini e a tutto il Paese”.