Didattica a distanza, i primi risultati del monitoraggio: “Coinvolto il 94% degli studenti”

Nel corso del question time svolto alla Camera dei Deputati, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato dei primi risultati sul monitoraggio per la didattica online: “Circa il 93% delle scuole hanno compilato un questionario articolato in 21 domande. Dal rilevamento effettuato emergono dati significativi. Le istituzioni scolastiche che hanno attivato sistemi di didattica a distanza sono riuscite a coinvolgere circa il 94% degli studenti utilizzando molteplici strumenti e l’89% delle scuole ha predisposto specifici materiali per gli alunni con disabilità. I dati del monitoraggio confermano quindi una grande solidarietà della comunità scolastica, testimoniata dal 41% delle istituzioni interpellate che hanno attivato forme di collaborazione”.

E poi aggiunge: “Ho insistito affinché nel decreto-legge 18 si reperissero 85 milioni di euro per consentire alle istituzioni scolastiche, che ne fossero prive, di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza. Firmerò a breve il decreto di riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche improntato a criteri equi: il numero degli studenti, il dato sulla condizione socioeconomica delle famiglie cui appartengono. Non ho voluto una ripartizione risorse ‘a pioggia’ ma che tenga conto della concreta condizione degli studenti, per supportare nei termini dell’eguaglianza sostanziale quelli che ne hanno più bisogno”.

