Diplomi falsi per studenti non frequentanti di diverse regioni: sequestrato un istituto paritario, 9 indagati

Falsi diplomi di scuola superiore rilasciati a studenti residenti fuori regione: è quanto emerge dall’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e della Compagnia di Casalnuovo, coordinata dalla Procura di Nola. Stamattina, martedì 23 giugno, è scattato il sequestro di un istituto paritario con diverse sedi, proprio mentre sono in corso i veri esami di maturità. Nove persone hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L’accusa: associazione per delinquere e falso in atto pubblico

Come riportato dal Corriere, agli indagati la Procura di Nola contesta i reati di associazione per delinquere e falso in atto pubblico, finalizzati al rilascio di diplomi di idoneità alla frequentazione della quinta classe della scuola secondaria di secondo grado. Il gip del tribunale nolano ha disposto il sequestro preventivo della società di capitali e del suo patrimonio aziendale. L’ipotesi investigativa è che l’istituto fosse diventato meta di numerosi studenti, quasi sempre residenti fuori regione, attratti dalla possibilità di superare agevolmente gli esami. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati 80 diplomandi, residenti per lo più in Lombardia, Sardegna e Piemonte, ma con domicilio nel Napoletano.

Le irregolarità emerse nelle perquisizioni

Dagli atti acquisiti durante le perquisizioni sono emersi elementi gravi: la documentazione relativa alle prove d’esame sarebbe stata falsamente predisposta dagli indagati, buona parte dei diplomandi non si sarebbe mai recata fisicamente nell’istituto, e gli elaborati presentavano firme simili tra loro, mancanza di identificazione dell’autore o risultavano del tutto assenti. Le aule, inoltre, sarebbero risultate inidonee ad accogliere il numero di candidati formalmente registrati come presenti. L’istituto sequestrato rappresenterebbe, secondo gli inquirenti, la prosecuzione di un altro diplomificio già coinvolto in precedenti indagini e ora formalmente cessato.