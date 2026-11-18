Il dossier “Ferite invisibili: bambini onlife“ presentato oggi, 18 novembre, alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, firmato Meter, evidenzia la profonda continuità tra la vita fisica e quella digitale delle giovani generazioni.

Per i ragazzi non esistono più confini netti tra ciò che accade in rete e la quotidianità scolastica: le violenze, le pressioni e le prevaricazioni subite attraverso uno schermo hanno ricadute dirette sull’apprendimento, sulle relazioni tra compagni e sul clima della classe. In questa realtà, la scuola non è soltanto un luogo di istruzione, ma rappresenta un osservatorio fondamentale per intercettare i segnali di disagio prima che la sofferenza diventi evidente.

Dai corridoi alla rete: come nascono i rischi tra coetanei

I dati analizzati nel dossier mostrano che i rischi e i contatti impropri prendono spesso forma all’interno dei contesti della vita quotidiana, come la scuola o il quartiere, per poi spostarsi su chat private e canali riservati. Inoltre, secondo le rilevazioni internazionali richiamate nello studio, nel 57% dei casi l’autore dell’abuso o dello sfruttamento è una persona già conosciuta dal minore e, in diversi Paesi presi in esame, in più di un caso su quattro l’atto è commesso da un altro minore. Le dinamiche di isolamento o le fragilità vissute tra i banchi possono quindi intrecciarsi con adescamenti, cyberbullismo e condivisioni non consensuali, rendendo l’ambiente scolastico il primo contesto in cui emergono i cambiamenti comportamentali della vittima.

Il ruolo dei docenti: riconoscere i segnali del silenzio

Le sofferenze generate dalle violenze digitali rimangono spesso invisibili e si manifestano attraverso mutamenti improvvisi nel comportamento, paure o il silenzio di chi non riesce a trovare le parole per raccontare l’accaduto. Gli insegnanti e gli educatori si trovano in una posizione chiave: proteggere gli studenti significa sviluppare una sensibilità d’ascolto senza giudizio, cogliendo le richieste d’aiuto inespresse e accompagnando i minori a comprendere gli squilibri di potere o i pericoli della rete. La tutela dell’infanzia parte proprio dalla capacità degli adulti di riferimento di essere presenti e responsabili in ogni spazio di crescita dei ragazzi.

Formazione e alleanza educativa per la prevenzione

La salvaguardia dei minori richiede una stretta collaborazione che unisca famiglie, scuole, servizi sociali e realtà specializzate. In questa prospettiva, la prevenzione e la formazione rappresentano la difesa più efficace: l’Associazione Meter propone specifici percorsi formativi destinati alle scuole e agli operatori educativi, focalizzati sull’uso consapevole delle tecnologie, sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo e sulla tutela della dignità dei bambini. Solo fornendo ai docenti e agli studenti adeguati strumenti di consapevolezza digitale è possibile trasformare la scuola in un presidio sicuro e in una solida rete di protezione.

I dati principali

I dati analizzati nel dossier tracciano un quadro quantitativo di grande impatto sulla diffusione degli abusi e dello sfruttamento digitale dei minori. A livello globale, le stime dell’UNICEF (riferite a 21 Paesi nella fascia 12-17 anni) indicano che circa 20 milioni di ragazzi (quasi 1 su 5) sono stati vittime di almeno una forma di abuso o sfruttamento facilitato dalla tecnologia. Tra questi, 15 milioni sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, 9 milioni hanno subito pressioni per condividere immagini intime o partecipare a chat a sfondo sessuale e 4 milioni sono stati vittime della diffusione non consensuale di materiale intimo. Nel 57% dei casi l’autore era una persona già conosciuta dal minore e nel 38% il primo contatto è avvenuto online, mentre il 60% degli abusi facilitati dalla tecnologia si è verificato sui social media e il 14% nei videogiochi.

Parallelamente, l’attività di monitoraggio svolta dall’Associazione Meter ha intercettato in rete 1.733.043 video e 785.072 immagini pedopornografiche, oltre a 655 tra gruppi e chat (con il 69% concentrato su Signal e il 22% su Telegram). Il dossier documenta inoltre l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, registrando 8.213 minori vittime di deepnude e l’individuazione di 115 gruppi e bot dedicati alla circolazione di materiale manipolato con IA. Infine, nell’ambito dell’attività svolta da Meter come Trusted Flagger ai sensi del Digital Services Act (ottobre 2025 – ottobre 2026), l’associazione ha inoltrato 607 segnalazioni alle piattaforme digitali (il 54,7% su Telegram e il 19,8% su TikTok), ottenendo la rimozione dell’89% dei contenuti illeciti (540 su 607).