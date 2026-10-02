Educazione civica, al via i progetti parlamentari per l’a.s. 2026/2027: il focus è la “Costituzione”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in rinnovata collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, ha aperto le iscrizioni alla nuova offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027 dedicata all’Educazione civica, con particolare focus sul nucleo concettuale “Costituzione”. La circolare prot. n. 4415 del 30 settembre 2026 presenta un articolato pacchetto di iniziative pensate per rafforzare il legame tra scuola e istituzioni democratiche.

Le Linee guida e la piattaforma digitale

I progetti e i bandi proposti si collocano in piena coerenza con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (adottate con D.M. 7 settembre 2024, n. 183). L’obiettivo principale è guidare alunni e studenti in percorsi di ricerca, riflessione e cittadinanza consapevole.

Tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione possono consultare i bandi ed effettuare l’iscrizione attraverso la piattaforma ufficiale www.cittadinanza-costituzione.it.

I 6 bandi di concorso: dettagli e scadenze

L’offerta formativa si articola in sei principali percorsi differenziati per fascia di età:

“Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” Destinatari: Scuole secondarie di secondo grado.

Scuole secondarie di secondo grado. Iniziativa: Promosso da MIM, Senato e Camera in vista dell’ 80° anniversario della conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente (1947-2027) . Gli studenti sono chiamati a produrre un elaborato digitale che illustri la storia e i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Promosso da MIM, Senato e Camera in vista dell’ . Gli studenti sono chiamati a produrre un elaborato digitale che illustri la storia e i principi fondamentali della Carta costituzionale. Scadenza: 10 novembre 2026. “Giornata di formazione a Montecitorio” Destinatari: Classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

Classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Iniziativa: Organizzato con la Camera dei Deputati, richiede un approfondimento sul sistema istituzionale o su temi di attualità politico-parlamentare. Valido anche nell’ambito della Formazione scuola-lavoro .

Organizzato con la Camera dei Deputati, richiede un approfondimento sul sistema istituzionale o su temi di attualità politico-parlamentare. Valido anche nell’ambito della . Scadenza: 27 novembre 2026. “Testimoni dei Diritti” Destinatari: Classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado.

Classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado. Iniziativa: Realizzato con il Senato, invita a riflettere sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e sul suo raccordo con la Costituzione, verificandone l’attuazione concreta sul proprio territorio.

Realizzato con il Senato, invita a riflettere sulla e sul suo raccordo con la Costituzione, verificandone l’attuazione concreta sul proprio territorio. Scadenza: 3 dicembre 2026. “Dentro il Senato. Conoscere, discutere, deliberare” Destinatari: Classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado.

Classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. Iniziativa: Promosso con il Senato della Repubblica per far comprendere il procedimento legislativo e l’istruttoria parlamentare, culminando nella redazione di un disegno di legge (ddl) . Iniziativa valida ai fini della Formazione scuola-lavoro .

Promosso con il Senato della Repubblica per far comprendere il procedimento legislativo e l’istruttoria parlamentare, culminando nella redazione di un . Iniziativa valida ai fini della . Scadenza: 16 dicembre 2026. “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia” Destinatari: Classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Iniziativa: In collaborazione con la Camera dei Deputati, richiede un elaborato originale di gruppo sui temi della democrazia, dei diritti e dei doveri del cittadino.

In collaborazione con la Camera dei Deputati, richiede un elaborato originale di gruppo sui temi della democrazia, dei diritti e dei doveri del cittadino. Scadenza: 25 gennaio 2027. “Vorrei una legge che” Destinatari: Classi quinte della scuola primaria.

Classi quinte della scuola primaria. Iniziativa: Promosso con il Senato per avvicinare i più piccoli al concetto di legge, al suo processo di formazione e alla stesura illustrata di una proposta di legge.

Promosso con il Senato per avvicinare i più piccoli al concetto di legge, al suo processo di formazione e alla stesura illustrata di una proposta di legge. Scadenza: 28 gennaio 2027.

Un’opportunità di crescita civica

I percorsi formativi offrono alle scuole un’occasione concreta per connettere la didattica quotidiana con le istituzioni dello Stato, stimolando nei giovani la consapevolezza dei propri diritti e doveri all’interno della comunità.