Inizio scuola, in Piemonte tante cattedre scoperte, specie alla primaria e sul sostegno. Ancora carenza cronica di specializzati

Il 14 settembre gli studenti piemontesi cominceranno un nuovo anno scolastico. Come riporta il TgR locale però non mancano le criticità, così come in altri territori.

Ad esempio il meccanismo di reclutamento dei docenti, anche il Piemonte, 68mila cattedre in tutto, è alle prese con posti scoperti e graduatorie dei precari. Sono 4.400 le cattedre vacanti, la terza regione per ruoli scoperti dopo Lombardia e Veneto. La situazione più critica sul sostegno con più di 1.400 cattedre senza titolare, buchi specialmente alla scuola primaria con oltre la metà dei posti da assegnare e una carenza cronica di candidati specializzati.

C’è poi la questione del clima. Già alla fine del vecchio anno scolastico le aule surriscaldate e le proteste di genitori e sindacati si sono fatte sentire. Un problema che tocca tutti i gradi di scuola, da quello dell’infanzia alle secondarie di secondo grado con esami di Maturità difficili per il troppo caldo. Pochissime le scuole attrezzate e climatizzate per combattere la crisi climatica.