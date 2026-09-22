Istituti tecnici, c’è l’intesa sulla riforma? Le ultime novità su orientamenti, curricoli e formazione – DIRETTA ore 16.00

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Dopo mesi di polemiche sulla riforma degli istituti tecnici, c’è finalmente l’intesa? Dopo gli ultimi chiarimenti forniti dal ministero dell’Istruzione e del Merito, come si stanno organizzando le scuole per redigere i nuovi curriculi? Con l’introduzione delle scienze sperimentali – che coinvolgono più materie – la valutazione sarà strutturata su un voto unico o su più voti? Quali sono le ultime novità sulla riforma, dopo un dibattito durato mesi, con posizioni anche molto accese da parte dei sindacati?

Sono solo alcune delle domande che riguardano la riforma degli istituti tecnici, introdotta dalla legge 144/2022. Una norma che – come detto – ha visto una ferma opposizione da parte delle sigle, che sono arrivate a minacciare azioni di boicottaggio se le loro richieste non fossero state accettate. Dopo l’emanazione da parte del Mim dei “Primi orientamenti applicativi”, in data 3 settembre 2026, sono in tanti a chiedersi se siano stati chiariti tutti i dubbi e si sia finalmente arrivati a un accordo.

La Tecnica della Scuola segue da mesi la questione, con news e approfondimenti. A discutere delle ultime novità, nella diretta di oggi – martedì 22 settembre, ore 16.00 – saranno Egidio Pagano, già dirigente scolastico di un istituto tecnico, e Maurizio Chiappa, direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Mim. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.