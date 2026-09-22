Registrati
Diretta video

Scuola non come ghetto, il monito di Mattarella e Zuppi

guarda
Docenti
22.09.2026

Istituti tecnici, c’è l’intesa sulla riforma? Le ultime novità su orientamenti, curricoli e formazione – DIRETTA ore 16.00

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Dopo mesi di polemiche sulla riforma degli istituti tecnici, c’è finalmente l’intesa? Dopo gli ultimi chiarimenti forniti dal ministero dell’Istruzione e del Merito, come si stanno organizzando le scuole per redigere i nuovi curriculi? Con l’introduzione delle scienze sperimentali – che coinvolgono più materie – la valutazione sarà strutturata su un voto unico o su più voti? Quali sono le ultime novità sulla riforma, dopo un dibattito durato mesi, con posizioni anche molto accese da parte dei sindacati?

Sono solo alcune delle domande che riguardano la riforma degli istituti tecnici, introdotta dalla legge 144/2022. Una norma che – come detto – ha visto una ferma opposizione da parte delle sigle, che sono arrivate a minacciare azioni di boicottaggio se le loro richieste non fossero state accettate. Dopo l’emanazione da parte del Mim dei “Primi orientamenti applicativi”, in data 3 settembre 2026, sono in tanti a chiedersi se siano stati chiariti tutti i dubbi e si sia finalmente arrivati a un accordo.

La Tecnica della Scuola segue da mesi la questione, con news e approfondimenti. A discutere delle ultime novità, nella diretta di oggi – martedì 22 settembre, ore 16.00 – saranno Egidio Pagano, già dirigente scolastico di un istituto tecnico, e Maurizio Chiappa, direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Mim. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Istituti tecniciriforma istituti tecnici

Geografia agli istituti tecnici, come suddividere le discipline? Mancano regole chiare, ecco perchè

Nuovi istituti tecnici, le scuole hanno ricevuto le attese indicazioni per costruire il proprio curricolo d’istituto: modificata la prima bozza

Formazione linguistica internazionale per studenti e docenti, Valditara: “Investimento sette volte i fondi Erasmus, sarà tutto a spese del MIM”

Competenze non cognitive, Valditara: “A breve linee guida con la definizione delle indicazioni metodologiche e didattiche”

Istituti tecnici, Valditara: “La riforma non comporta la perdita della cattedra”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Alunni stranieri in classe, Valditara attacca l’opposizione: “Vogliono tornare all’Alabama degli anni ’50”. E sul niqab: “Dove stanno le femministe di sinistra?”

Daniele Di Frangia

Sparatoria davanti a una scuola in Turchia: almeno otto studenti feriti

Redazione

Istituti tecnici, c’è l’intesa sulla riforma? Le ultime novità su orientamenti, curricoli e formazione – DIRETTA ore 16.00

Valerio Musumeci

Prof accoltellata: “Voglio abbracciare l’alunno che mi ha salvata”. Scuola coperta con drappi rossi contro i curiosi che fotografano i cancelli

Redazione
vai alla ricerca avanzata