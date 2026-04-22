Maturità 2026, documento del 15 maggio e scrutini: le novità – DIRETTA giovedì 23 aprile, ore 15:30

Si avvicina il momento degli scrutini di fine anno. Quali adempimenti per i consigli delle quinte classi? Come strutturare il Documento del 15 maggio. Ci sono novità rispetto allo scorso anno? Per i candidati in condizione di handicap come saranno le prove?
Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 23 aprile alle ore 15:30. Ospite la dirigente scolastica ed esperta Anna Maria Di Falco. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.