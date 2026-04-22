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22.04.2026

Maturità 2026, documento del 15 maggio e scrutini: le novità – DIRETTA giovedì 23 aprile, ore 15:30

Redazione
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Si avvicina il momento degli scrutini di fine anno. Quali adempimenti per i consigli delle quinte classi? Come strutturare il Documento del 15 maggio. Ci sono novità rispetto allo scorso anno? Per i candidati in condizione di handicap come saranno le prove?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 23 aprile alle ore 15:30. Ospite la dirigente scolastica ed esperta Anna Maria Di Falco. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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