Maturità 2026, la lettera della presidente Meloni: “Non è il voto a definire il vostro valore”

A poche ore dall’inizio degli esami di Maturità, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera personale ai maturandi italiani, diffusa tramite il portale Skuola.net in occasione della tradizionale “Notte prima degli esami”. Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto rivolgere un messaggio agli studenti.

“Un passaggio, un inizio, una porta che si apre”

Nella lettera, datata 17 giugno 2026, Meloni riconosce il peso emotivo di questo momento: la Maturità porta con sé fatica, emozioni, aspettative e anche paura, scrive, aggiungendo che tutto ciò è normale. Il messaggio della presidente è di affrontare la prova con serietà e fiducia, ma soprattutto con la consapevolezza del percorso già compiuto. “La Maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore. È un passaggio, un inizio, una porta che si apre”, si legge nella lettera. Meloni augura agli studenti di vivere questi giorni con concentrazione, coraggio e un po’ di orgoglio per la strada percorsa. Un pensiero va anche a Skuola.net, definito uno spazio capace di raccontare dubbi, emozioni e speranze dei giovani con il loro stesso linguaggio.

Anche Valditara ha voluto incoraggiare i maturandi, sottolineando come il nuovo esame punti alla valorizzazione dei talenti a 360 gradi e non sia solo una verifica delle conoscenze, ma una valutazione della persona. Il ministro ha ricordato che il comportamento conta: con cinque in condotta si viene bocciati, perché la maturità si misura anche nel rispetto degli altri e delle regole.

La lettera integrale della premier

Cari maturandi,

in questi giorni vi state avvicinando a un appuntamento importante, uno di quelli che restano impressi nella memoria e che segnano un passaggio della vita. La Maturità porta con sé fatica, emozione, aspettative e anche un po’ di paura. È normale. Proprio per questo voglio mandarvi un saluto sincero e un incoraggiamento affettuoso. Anche grazie a Skuola.net, che ogni anno accompagna questo momento con la sua “Notte prima degli esami”, tanti di voi condividono dubbi, emozioni e speranze. Ed è bello che ci sia uno spazio capace di raccontare tutto questo con il linguaggio dei giovani. A ciascuno di voi voglio dire una cosa semplice: affrontate questa prova con serietà, fiducia e consapevolezza del percorso che avete fatto. La Maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore. È un passaggio, un inizio, una porta che si apre. Vi auguro di vivere questi giorni con concentrazione, coraggio e anche con un po’ di orgoglio per la strada che avete percorso fin qui.

In bocca al lupo a tutti.

Buon esame di Maturità.