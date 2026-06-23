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Studenti e genitori
23.06.2026

Maturità 2026, l’orale diventa una “mini-laurea”: abiti eleganti e corone d’alloro per 7 studenti su 10

Redazione
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Indice
Dress code da cerimonia: 1 su 4 ha comprato un abito nuovo
Fuori dai cancelli, bagno di folla e spumante

La Generazione Z ha trasformato il colloquio orale della Maturità in un evento sociale a tutti gli effetti, sempre più simile alla discussione di una tesi di laurea. Lo conferma un’indagine di Skuola.net condotta su un campione di 500 maturandi nel fine settimana tra le prove scritte e l’avvio dei colloqui: eleganza, festeggiamenti in pompa magna e immancabili corone d’alloro sono ormai il nuovo standard del rito di passaggio scolastico.

Dress code da cerimonia: 1 su 4 ha comprato un abito nuovo

Meno di uno su tre si presenterà davanti alla commissione con un outfit informale. Al contrario, il 68% dei candidati ha scelto l’eleganza: il 43% indosserà un abito formale già in armadio, mentre un consistente 25% – uno su quattro – si è recato in negozio appositamente per acquistare un vestito nuovo. Un cambio netto rispetto ai millennials, che affrontavano l’orale con una semplice polo sui jeans e uscivano da scuola accolti, nella migliore delle ipotesi, da un paio di amici.

Fuori dai cancelli, bagno di folla e spumante

Il fenomeno non si esaurisce nell’aula d’esame. Secondo il sondaggio, l’85% degli intervistati festeggerà la chiusura del proprio percorso scolastico davanti a un pubblico: il 40% sarà accolto da un vero e proprio «bagno di folla» fatto di genitori, parenti, amici e compagni di classe, mentre un ulteriore 30% ha intenzione di festeggiare ma non si è ancora organizzato nei dettagli. Solo il 15% non prevede nulla di speciale. Tra tappi di spumante e applausi, si consolida anche la corona d’alloro: simbolo un tempo riservato ai laureati, oggi è diventata un must irrinunciabile anche per i neodiplomati.

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