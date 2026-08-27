Meta patteggia per 17 miliardi: i nuovi impegni a favore di ragazzi e famiglie

17 miliardi di dollari e una serie di impegni concreti per garantire nuove protezioni per i minori. È così che si chiude, per il momento, lo scontro tra 29 stati USA e Meta, accusata di aver pianificato l’uso compulsivo delle piattaforme da parte dei ragazzi.

Ecco le misure che Meta si impegna ad adottare e che Meta stessa ha portato a conoscenza mediante un comunicato stampa che si può leggere integralmente qui: https://about.fb.com/news/2026/08/agreement-with-state-attorneys-general-supporting-teens/

Limite di tempo: un limite di tempo predefinito di due ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore.

Questo limite è cumulativo sia su Facebook che su Instagram e il tempo trascorso a scorrere le pagine su entrambe le app viene conteggiato nel totale, anche se rileviamo che qualcuno ha più account.

Modalità Notte: un blocco predefinito delle nostre app tra mezzanotte e le 6 del mattino. Ciò significa che gli adolescenti non potranno pubblicare o visualizzare i loro Feed, Storie, Esplora o Reels, ad esempio.

Modalità Scuola: le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8.00 e le 15.00. Durante queste ore, gli adolescenti non riceveranno più notifiche push, ad eccezione dei messaggi diretti e degli avvisi relativi alla sicurezza del loro account.

Promemoria periodici: gli adolescenti riceveranno dei promemoria dopo ogni 15 minuti di utilizzo continuativo di Facebook o Instagram. Riceveranno inoltre dei promemoria quando il tempo totale di utilizzo giornaliero raggiungerà i 60 e i 90 minuti. Questi promemoria sono pensati per incoraggiare un utilizzo consapevole.

Controllo algoritmico del feed: gli adolescenti potranno scegliere un feed non algoritmico, ovvero non personalizzato dai nostri sistemi di raccomandazione, come predefinito. Periodicamente ricorderemo loro questa opzione e i genitori potranno scegliere di modificare l’esperienza predefinita dei propri figli per rendere obbligatoria questa impostazione.

Controllo della riproduzione automatica: gli adolescenti potranno disattivare la riproduzione automatica, in modo che i contenuti non vengano più riprodotti automaticamente. Dovranno invece compiere un’azione deliberata, come un tocco o uno scorrimento, per visualizzarne altri. I genitori possono scegliere di modificare l’esperienza predefinita dei propri figli adolescenti per richiedere questa impostazione.

Mi piace nascosti: per impostazione predefinita, gli adolescenti non visualizzeranno il numero di “mi piace” e reazioni ai post, sia i propri che quelli degli altri.

Disattivazione dei filtri per la chirurgia estetica e il trucco estremo: oltre alla nostra politica esistente che impedisce agli adolescenti di utilizzare filtri per la chirurgia estetica, ora bloccheremo anche l’uso di filtri per il trucco estremo.

Verifica dell’età: ci impegniamo a fondo per individuare e rimuovere gli account di minori dalle nostre app e, nell’ambito del nostro accordo, stiamo investendo in tecnologie ancora più avanzate per individuare proattivamente gli account che potrebbero appartenere a minori di 13 anni. Stiamo inoltre potenziando la tecnologia che utilizziamo per identificare gli account che potrebbero avere un’età compresa tra i 13 e i 17 anni, in modo da garantire che tali account vengano inseriti in esperienze progettate per adolescenti, anche se ci forniscono una data di nascita da adulto.

Tuttavia, per garantire che gli adolescenti siano contestualmente protetti nelle numerose app che utilizzano, gli app store devono fornire agli sviluppatori informazioni verificate sull’età. Ciò consentirà alle piattaforme di implementare protezioni adeguate all’età per il maggior numero possibile di adolescenti. Per questo motivo continueremo a sostenere una legislazione che dia maggiore potere ai genitori, obbligando gli app store a verificare l’età e a ottenere l’approvazione dei genitori prima che un adolescente scarichi un’app.

Restrizioni sui contenuti in base all’età: manterremo i nostri attuali standard sui contenuti in modo che, di default, gli adolescenti vengano indirizzati a contenuti con classificazione 13+, ispirati ai criteri di classificazione dei film e al feedback dei genitori. Continueremo inoltre a impedire agli adolescenti di seguire o interagire con account che consideriamo non adatti alla loro età. Ci impegneremo a migliorare costantemente questi sistemi per garantire esperienze di contenuto appropriate all’età degli adolescenti.

Contatti indesiderati da sconosciuti: manterremo le nostre attuali pratiche di impostazione predefinita degli account privati per gli adolescenti su Instagram e Facebook, e continueremo a impedire agli adulti potenzialmente sospetti di contattarli. Intensificheremo inoltre i nostri sforzi per rendere più difficile a questi adulti trovare, seguire o interagire con gli adolescenti.

Segnalazione e protezione continua dai contenuti dannosi: continueremo a offrire agli adolescenti modalità per segnalare i contenuti che li preoccupano e ci impegneremo a migliorare i tempi di risposta. Proseguiremo inoltre il nostro lavoro per proteggere gli adolescenti da esperienze potenzialmente dannose, valutando regolarmente la frequenza con cui vi sono esposti. Ci baseremo su ricerche e contributi di esperti per migliorare il nostro operato.

Rafforziamo i nostri controlli parentali: incoraggeremo i genitori a configurare i nostri strumenti di supervisione e forniremo loro nuovi controlli e informazioni. Ciò include la notifica ai genitori quando un adolescente collega un account secondario, l’avviso di interazioni con account potenzialmente sospetti e la fornitura di aggiornamenti periodici sull’utilizzo da parte del figlio e su eventuali modifiche che quest’ultimo tenta di apportare alle proprie impostazioni di protezione.

Così Meta evita guai peggiori

In questo modo Meta si mette al momento al riparo dalla causa promossa da 29 Stati americani.

Una causa che potenzialmente avrebbe potuto creare danni enormi, sia economici che reputazionali costringendo anche Meta a cambiare il funzionamento di Facebook e Instagram.

Inoltre, ed è forse il motivo che più di ogni altro ha spinto Meta al patteggiamento, in questo modo la società evita che una giuria stabilisse se le accuse fossero fondate o meno, creando un pericolosissimo precedente.