Salvini: “Pensare di chiudere i bimbi in classi differenziate e distanziati con il plexiglass è follia”

L’ipotesi della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, di inserire dei pannelli divisori in plexiglass in aula per permettere il ritorno della didattica in classe a settembre, fa discutere.

Le visiere, piuttosto che le mascherine, che non consentono di vedere il viso, nell’idea della ministra serviranno a “tenere quanto più possibile unito il gruppo classe. Sono due concetti separati. tenere unito il gruppo classe, così come il ritorno in presenza, è un obiettivo generale. Le visiere sono un’opzione alternativa in termini di sicurezza, da usare, ad esempio per far sì che bimbi ipoacusici possano vedere il labiale dei docenti”.

Sui social sono tanti contrari all’idea della ministra e non mancano gli interventi dei politici. Ultimo è quello del leader della Lega, Matteo Salvini: “Stanno facendo interventi a raffica in aula in assenza di Conte e Azzolina. Pensare di chiudere i bimbi in classi differenziate e distanziati con il plexiglass è follia”.