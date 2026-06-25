Scioglimento delle riserve, assunzioni e mobilità annuale: le prossime scadenze

Si prospetta un’estate particolarmente impegnativa per il settore scolastico, caratterizzata da numerosi adempimenti amministrativi che riguardano insegnanti e personale. Dal mese di giugno fino ai primi giorni di settembre, il calendario ministeriale prevede una serie intensa di operazioni: dallo scioglimento delle riserve alle immissioni in ruolo, passando per assegnazioni provvisorie e attribuzione delle supplenze.
Il 2 luglio è la scadenza per lo scioglimento delle riserve nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), passaggio essenziale per stabilire la posizione definitiva degli aspiranti docenti.
Entro la stessa data si procede anche allo scioglimento della riserva per l’inserimento a pieno titolo negli elenchi di sostegno e/o dei metodi didattici differenziati, oltre allo svolgimento delle operazioni annuali relative alle GaE.
Durante il mese di luglio prende avvio una delle fasi più importanti: la gestione informatizzata delle procedure per le immissioni in ruolo, con tempistiche ancora in parte da definire.
Contemporaneamente si tengono le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione, anch’esse previste nello stesso mese ma senza un calendario dettagliato.
Sempre a luglio, tra il 16 e il 29, si svolge la fase di informatizzazione delle nomine per le supplenze.
Agosto rappresenta una fase decisiva. Continua l’assegnazione informatizzata dei ruoli, dando precedenza agli elenchi regionali e successivamente alle GPS di sostegno.
Tra il 14 e il 18 agosto prosegue anche la gestione digitale delle supplenze, inclusa la cosiddetta “mini call veloce” per i posti di sostegno.
Nella seconda parte del mese sono attesi i risultati delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni, mentre entro il 31 agosto verranno pubblicati anche gli esiti relativi alla conferma dei docenti di sostegno.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, dal 1° settembre saranno comunicati i risultati delle supplenze, completando così il lungo iter amministrativo che accompagna la scuola verso la ripresa delle attività.