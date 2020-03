Scuole chiuse, Conte: “Non è in calendario riapertura a breve” [VIDEO]

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore. Si andrà oltre il 3 aprile con la sospensione dell’attività didattica per scuole e università. Anzi, durante il punto stampa a Palazzo Chigi ha affermato che non è in calendario a breve la riapertura delle scuole: “E’ chiaro che la sospensione dell’attività didattica proseguirà. Il termine è quello del 3 aprile ma ragionevolmente non c’è una prospettiva di ritornare alle attivita didattiche ordinarie. Quanto alla sospensione delle attività produttive non essenziali non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Dall’inizio della settimana inizieremo a lavorarci: il governo ha adottato questa misura col massimo senso della responsabilità”.

