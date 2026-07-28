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Attualità
28.07.2026

Studente lavoratore bocciato per troppe assenze fa ricorso e viene ammesso alla Maturità: non è stato pregiudicato l’apprendimento

Redazione
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La vicenda
Il talk

Uno studente lavoratore bocciato per le troppe assenze è stato riammesso alla Maturità dal Tar della Campania, Sezione Prima di Salerno. Come riporta Il Sole 24 Ore, il Tar ha accolto il ricorso.

La vicenda

Secondo i giudici, pur ritenendo essenziale la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario scolastico, sono consentite deroghe qualora le assenze non pregiudichino l’apprendimento. Di qui l’annullamento della pagella di non ammissione.

Lo studente lavoratore, iscritto al quinto anno di una scuola superiore di Avellino, si era visto notificare la non ammissione all’esame di maturità dopo aver frequentato l’anno alternando turni in azienda ai libri. La legale ha inoltrato ricorso al Tar consentendo allo studente di sostenere la prova finale, poi superata brillantemente.

Il talk

Contenziosi sui voti, gli scrutini, i risultati della maturità. Sono tante le situazioni che nel corso dell’anno possono innescare ricorsi nei confronti delle decisioni dei docenti e dei consigli di classe. A raccontarli, in una puntata di Scuola Talk, è stato Dino Caudullo, presidente del Sidels, Società Italiana di Diritto E Legislazione Scolastica.

Secondo alcuni dati riportati da La Tecnica della Scuola, soltanto nel territorio di Roma, negli ultimi cinque anni, i contenziosi sarebbero aumentati del 25%Una vera e propria “impennata” dei ricorsi, che secondo alcuni osservatori potrebbe addirittura innescare una paura di bocciare negli insegnanti, che subirebbero una sorta di condizionamento. Con l’effetto collaterale di “falsare” le valutazioni sulle competenze raggiunte alla fine dell’anno.

Molto spesso i genitori, prima di fare ricorso, assistiti dai propri legali, richiedono un semplice accesso agli atti per capire se sono state commesse irregolarità: di questo argomento abbiamo parlato proprio recentemente, in una guida di SOS dirigenti scolastici, curata dall’ex dirigente scolastica Gabriella Chisari.

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