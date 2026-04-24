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Dirigenti
24.04.2026
Aggiornato alle 13:35

Verifica al 30 giugno, cosa deve fare il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Tra le tante scadenze che impegnano la scuola ed i suoi organi, le procedure e gli adempimenti di fine anno scolastico rappresentano certamente un momento strategico ed utile a verificare non solo i risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi didattici programmati ma la possibilità di misurare e monitorare tutti gli obiettivi che sono stati indicati nella Direttiva del Dirigente e poi traslati nel PTOF di Istituto.

Tali adempimenti servono a misurare e valutare sia la realizzazione di quanto previsto, programmato e pianificato che l’eventuale scostamento, al fine di apportare ogni possibile modifica o integrazione per il miglioramento a cui ogni sistema organizzato, fra cui la scuola, deve aspirare.

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