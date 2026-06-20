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20.06.2026

Zanzare tigre nei pressi di una scuola dell’infanzia, il comune di Modena lancia una disinfestazione straordinaria

Redazione
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Lotta senza quartiere alla zanzara tigre nel comune di Modena, in particolare nei pressi di luoghi sensibili come le scuole. Il Comune emiliano, come riporta ModenaToday, ha reso noto che dal 23 al 26 giugno attiverà una campagna straordinaria di disinfestazione nei pressi della scuola dell’infanzia San Remo, e che l’iniziativa coinvolgerà i giardini e i cortili di tutte le proprietà situate entro un raggio di circa 200 metri dall’istituto.

L’obiettivo è ridurre in modo significativo la presenza della zanzara tigre nelle aree frequentate dai bambini, intervenendo sui focolai larvali presenti nei giardini e nei cortili privati, che contribuiscono in maniera determinante alla proliferazione dell’insetto. L’azione straordinaria si affianca ai trattamenti larvicidi che il Comune esegue regolarmente nei tombini stradali.

Proprio in questi giorni i residenti dell’area interessata stanno ricevendo nelle proprie cassette postali una lettera informativa del Comune di Modena che illustra le finalità della campagna, le modalità di svolgimento degli interventi e le azioni che ogni cittadino può mettere in pratica per contribuire al contenimento della zanzara tigre.

In particolare, nella lettera si specifica che tra il 23 e il 26 giugno, come detto, operatori specializzati incaricati dal Comune e muniti di apposito tesserino di riconoscimento visiteranno gratuitamente le aree esterne delle proprietà private per individuare e trattare i potenziali focolai larvali, come tombini e pozzetti pluviali, utilizzando prodotti biologici e a basso impatto ambientale, sicuri per persone e animali domestici.

Gli operatori forniranno inoltre indicazioni pratiche per prevenire la formazione di nuovi ristagni d’acqua e per utilizzare correttamente i prodotti larvicidi. L’intervento interesserà esclusivamente giardini e cortili: gli operatori non entreranno nelle abitazioni. La collaborazione dei residenti è considerata fondamentale per il successo del progetto, sia consentendo l’accesso alle aree esterne per il tempo necessario ai trattamenti, sia proseguendo successivamente con le attività di prevenzione consigliate.

Il Comune ricorda inoltre che i trattamenti larvicidi rappresentano un obbligo previsto dall’ordinanza comunale per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre. Al contrario, gli interventi adulticidi con insetticidi sono fortemente sconsigliati perché non selettivi, dannosi anche per insetti utili come api e impollinatori e con effetti limitati nel tempo.

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