Attacchi a scuola in Polonia, terzo caso in una settimana: ragazza di 21 anni ferisce tre persone in un istituto di Varsavia

Non si ferma la raffica di agressioni nelle scuole della Polonia, compiuti da giovanissimi nei confronti dei docenti, del personale e di altri ragazzi. Il terzo episodio in meno di una settimana si è verificato in un istituto di Varsavia, a opera di una ragazza di 21 anni che avrebbe ferito tre persone con un “oggetto pericoloso”. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano, secondo cui la giovane “ha iniziato aggredendo una ragazza di 17 anni e ha finito per ferirne altre due, di 17 e 24 anni“. Secondo quanto riportato dal portavoce della polizia di Varsavia Jakub Filipiak, citato dalla testata, “nessuna ferita è sta mortale”.

“Dopo i precedenti attacchi, la Polonia aveva disposto un importante dispiegamento di forze volto a prevenire nuovi episodi violenti negli istituti scolastici“, scrive Il Fatto. “Sabato la polizia ha annunciato di aver fermato 76 persone in tutta la Polonia e di aver controllato quasi 50.000 scuole a livello nazionale. Venerdì tutti gli istituti scolastici della Polonia hanno rafforzato le misure di sicurezza, con alcune pattuglie poste a presidio; in alcuni casi addirittura è stata decisa la sospensione delle le lezioni e alcuni genitori hanno tenuto i figli a casa“. La testata riepiloga precedenti, a partire dall’8 ottobre, quando “una donna era rimasta uccisa e altre due persone ferite in una scuola elementare vicino a Wyszków”.

“L’attentatore è un ragazzo di 15 anni ex studente dell’istituto, poi fermato e messo in custodia”, ricorda ancora Il Fatto. “Il ragazzo è entrato nell’istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una bidella. Il giorno precedente nel nord-est del Paese, un 19enne aveva ferito dieci persone, tra studenti e insegnanti. Il sospettato era stato fermato poco dopo l’accaduto. Lo stesso giorno, a Sierpc, era stato sventato un presunto attacco da parte di uno studente di 17 anni armato nel cui zaino era stati rinvenuti due coltelli”.