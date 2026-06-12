Come diventare insegnante di scuola dell’infanzia? Titoli richiesti e accesso a supplenze e al ruolo

Il sistema scolastico italiano per ogni ordine e grado di scuola dispone che l’aspirante docente per accedere al ruolo, debba avere la laurea in una delle classi di concorso previste dall’ordinamento statale, anche se eccezionalmente è previsto il possesso del solo diploma per gli ITP e per i docenti di scuola dell’infanzia e della primaria, l’abilitazione all’insegnamento e una preparazione adeguata per superare le prove di un concorso.

Competenze del docente di scuola dell’infanzia

Aspirare al ruolo di docenti nella scuola dell’infanzia, significa portare avanti professionalmente un impegno che si rende concreto nel promuovere la crescita e lo sviluppo dei futuri cittadini, in questo senso chi aspira a diventare docente nella scuola dell’infanzia deve avere delle competenze atte a promuovere lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini dai 3 ai 6 anni.

Titolo di studio

Al fine di poter diventare docente nella scuola dell’infanzia gli aspiranti devono avere la laurea magistrale in scienza della formazione primaria. Fermo restante che per la scuola dell’infanzia è considerato titolo valido uno dei seguenti diplomi conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002:

• Diploma di Istituto Magistrale;

• Diploma di Scuola magistrale;

• Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico.

Detti titoli sono considerati a tutti gli effetti abilitanti, dando la possibilità ai possessori di accedere alla prima fascia delle GPS

Graduatorie per le supplenze posto comune

Ogni biennio il Ministro dell’Istruzione e del Merito emana l’O.M. per l’aggiornamento delle GPS di prima e seconda fascia per tutti gli ordini e gradi di scuola per posti comuni e di sostegno. Possono accedere alla graduatoria per le supplenze di prima fascia su posto comune nella scuola dell’infanzia i docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione, mentre alla seconda fascia su posto comune, possono accedere gli studenti che, nell’anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, sono iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

Graduatorie per le supplenze posto sostegno

Le GPS riguardanti i posti di sostegno, per la scuola dell’infanzia, sono suddivise in prima e seconda fascia:

• In prima fascia possono iscriversi i docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell’infanzia;

• In seconda fascia possono iscriversi i docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, ma che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda per l’inclusione nelle GPS, abbiano maturato tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia e che abbiano il relativo titolo di studio abilitante.

Accesso alle supplenze

Per accedere alle supplenze sia annuali, sia temporanee, i docenti, inseriti nelle GPS di prima o di seconda fascia, devono presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi nella stessa provincia, dalle quali si attinge per le supplenze. Fermo restante che i docenti non individuati destinatari di un’eventuale supplenza, possono partecipare alla procedura dell’interpello e dare la propria disponibilità (MAD) alle scuole.

Ruolo docenti

I docenti, in possesso del titolo di studio laurea o diploma, possono partecipare alla procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti per posto comune nella scuola dell’infanzia, superare le prove e collocarsi in posizione utile per la nomina in ruolo. Mentre per il reclutamento dei docenti su posto di sostegno oltre al titolo abilitante occorre avere la specializzazione sul sostegno.

Per chi supera il concorso e rientra tra i vincitori, nel primo anno di servizio dovrà affrontare l’anno di formazione e prova con test finale, superato il quale si è confermati nel ruolo.