Come diventare insegnante nella scuola secondaria? Formazione iniziale, concorsi, graduatorie

Per i neo laureati in una delle classi di concorso previste dalla normativa che intende intraprendere la professione di docente, nella scuola secondaria di primo e secondo grado con il decreto 36 del 2022 convertito nella legge 79, sono state introdotte delle innovazioni in merito ai requisiti occorrenti per diventare docente di ruolo .

Requisiti per accedere al concorso

Per accedere alla professione docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, le innovazioni introdotta dal decreto 36, prevede che l’aspirante docente all’insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado possa partecipare ai concorsi selettivi per l’immissione in ruolo soltanto se ha: una laurea magistrale che dia accesso a una classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento e 60 CFU acquisite attraverso la frequenza di un percorso accademico di formazione iniziale, selezione e prova.

Obiettivi del percorso accademico

Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare, nei futuri docenti, le competenze concernenti, gli aspetti culturali, disciplinari, pedagogici, psicopedagogici, didattici e metodologici, relazionali, orientativi, valutativi, organizzativi e inclusivi degli studenti, e la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alla capacità di ogni singolo docente e di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

Insegnanti ITP

Per gli insegnati Tecnico – pratici (ITP) eccezionalmente è consentito, fino al 31 dicembre del 2026, la partecipazione ai concorsi con il solo diploma di secondo grado; fermo restante che dal primo gennaio 2027, tranne ulteriore proroga, anche per gli insegnanti ITP è necessario avere la laurea.

Docente supplente

In attesa di poter partecipare alla procedura concorsuale, il docente può iscriversi nelle GPS di prima fascia se ha conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, o di seconda fascia se è in attesa di conseguire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno.

Elenchi aggiuntivi

Qualora l’aspirante docente dovesse laurearsi o conseguire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno oltre il termine di cadenza previsto dall’O.M. e comunque entro il 31 dicembre del 2026, è possibile presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2027/2028, cui si attinge a seguito dello scorrimento della prima fascia e in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Altre possibilità per le supplenze

Oltre a potersi iscrivere nelle graduatorie GPS, i docenti neo laureati in assenza dell’abilitazione o della specializzazione possono partecipare alla procedura dell’interpello e proporsi per le supplenze con la MAD (Messa A Disposizione)



Partecipazione ai concorsi per il ruolo

Immissioni in ruolo degli idonei

I candidati che non rientrano tra i vincitori possono presentare annualmente la domanda per accedere agli elenchi regionali sia nella regione dove hanno partecipato al concorso, sia nelle graduatorie di altre regioni, dalle quali si attinge per il ruolo secondo il seguente ordine:

• Docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento;

• Docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuale;

• Docenti inseriti nelle graduatorie di merito dal 2020 in poi;

• Docenti inseriti nelle GPS prima fascia sostegno.