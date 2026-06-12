Come diventare insegnante? I tre tipi di supplenze e chi può prenderne parte

Le supplenze si distinguono in tre tipologie:

• La prima tipologia è costituita dalle supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto;

• La seconda tipologia è costituita dalle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, o per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

• La terza tipologia è costituita dalle supplenze brevi e temporanee per ogni altra necessità.

Chi può prendere parte alla prima e alla seconda tipologia

Alla prima e alla seconda tipologia di supplenze possono partecipare i docenti che oltre al titolo di studio hanno l’abilitazione all’insegnamento per quella determinata classe per cui hanno conseguito la laurea e che sono iscritti in prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Possono inoltre prendere parte alle suddette due tipologie di supplenze, i docenti, con la sola laurea, iscritti in seconda fascia GPS, soltanto dopo che sia stata esaurita la prima fascia e qualora dovesse esaurirsi anche la seconda fascia si procede con le graduatorie d’istituto.

Chi può prendere parte alla terza tipologia di supplenze

Alla terza tipologia di supplenze possono prendere parte i docenti che all’atto della domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia indicano 20 scuole appartenenti alla stessa provincia nella quale ogni docente è iscritto in GPS. Va detto quindi che in ogni scuola vi sono tre tipologie di graduatorie:

• La prima formata dalle GAE (Graduatorie A Esaurimento) alle quali non può aggiungersi nessun altro docente;

• La seconda formata dai docenti inseriti in prima fascia GPS;

• La terza formata dai docenti iscritti in seconda fascia GPS.

Cosa possono fare i docenti non inseriti in GPS

I docenti neo laureati, che non hanno avuto l’opportunità di iscriversi nelle GPS di prima o di seconda fascia, hanno la possibilità di accedere all’insegnamento attraverso due procedure:

• La prima consistente nell’interpello che le singole scuole, non avendo più possibilità di accedere ad alcuna graduatoria d’istituto o d’istituto viciniori, procedono a pubblicare nel proprio sito e in quello dell’UST di riferimento la disponibilità di un docente per una determinata supplenza;

• La seconda possibilità è offerta dalla MAD (messa a disposizione) di ogni singolo docente a svolgere supplenze in determinate scuole.

Come accedere al ruolo

Per accedere al ruolo gli aspiranti docenti, dopo aver conseguito il titolo di studio specifico per un determinato insegnamento e aver conseguito i 60 CFU necessari per il conseguimento dell’abilitazione i docenti possono partecipare al concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per un numero di posti autorizzato dal MEF, superare tutte le prove consistenti in una prova scritta, una prova orale e per alcune classi di concorso una terza prova pratica, e rientrare fra i vincitori.

Ordine per l’accesso al ruolo

A seguito della procedura prevista i docenti che hanno superato uno dei concorsi banditi dal 2020 in poi, ma non sono rientrati nel numero dei vincitori, possono iscriversi negli elenchi regionali dai quali si attinge solo per le immissioni in ruolo ma dopo aver assegnato il 50% ai docenti inseriti in GAE e il restante 50% alle graduatorie di merito.