Coronavirus, in tre regioni niente scuola fino all’8 marzo ma personale Ata in servizio. E forse anche i docenti

Cambia la linea del Governo per affrontare il Coronavirus: proprio mentre il numero di cittadini ufficialmente contagiati si incrementa di ora in ora – facendo registrare ben oltre i mille totali e una trentina di decessi -, attraverso l’atteso Dpcm in via di approvazione, viene deciso che nelle regioni dove sono presenti i focolai – Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – almeno fino a domenica 8 marzo si continuerà a lasciare due milioni e 700 mila alunni fuori dagli istituti, ma non il personale Ata. E non solo: in presenza di attività eventualmente programmate da tempo, anche i docenti dovranno recarsi a scuola. A meno che il dirigente scolastico non decida di posticipare la data delle riunioni.

L’incompatibilità con una eventuale igienizzazione dei locali

Nelle scuole, vista la situazione, si potrebbero infatti venire a determinare anche delle incompatibilità: ad esempio, in caso di coincidenza tra una eventuale igienizzazione della scuola, decisa dagli enti locali, in accordo con i responsabili sanitari, e l’indizione di una riunione collegiale, quale può essere il Collegio dei docenti, un Consiglio di classe oppure un Consiglio di istituto.

Ma non solo: nel caso di intervento nelle scuole, dovuto ad esigenze di pulizia straordinaria, anche lo stesso personale Ata potrebbe essere invitato a lasciare i locali.

In questi casi, è chiaro che l’intervento a tutela della salute sarebbe senza dubbio prioritario, per cui le attività programmate con gli insegnanti slitterebbero in un’altra data.

Le motivazioni del ministro Boccia

Le regioni interessate alla “sospensione delle attività” didattiche, dicevamo, sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La disposizione era stata anticipata, qualche ora prima, dal ministro per gli Affari regionali e l’autonomia, Francesco Boccia, il quale rispondendo ai giornalisti sui contenuti del confronto con la Protezione civile per affrontare l’emergenza Covid 19, aveva spiegato: “I tecnici stanno lavorando a un dpcm condiviso, è stata una riunione che ha confermato ancora una volta una straordinaria collaborazione fra il governo centrale e le regioni, è stata una riunione molto costruttiva e penso di poter dire che da lunedì (2 marzo n.d.r.), 17 regioni torneranno, con il rigore del caso e l’attenzione del caso su ogni singolo contagiato, a una vita normale; le altre tre regioni, che vanno aiutate dal resto d’Italia, mi riferisco a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, saranno ancora disciplinate da una impostazione molto rigorosa, in quelle regioni ci sono le aree rosse e in quelle regioni sarà ancora sospesa la scuola, ma non chiusa“.

“Le lezioni che riprenderanno appena possibile”

“Finora – ha continuato Boccia – la scuola era stata chiusa ora sarà sospesa, significa che ci sarà il personale Ata, si attiveranno tutte quelle funzioni che servono alla preparazione alle lezioni che riprenderanno appena possibile”.

“Nelle altre 17 regioni si torna a scuola – ha detto ancora il ministro – ossia alla vita di tutti i giorni perché gli uffici sono aperti e le attività economiche devono ripartire perché il nostro è un paese straordinario e permettetemi di dire che ci sono alcune regioni che stanno lavorando in maniera straordinaria e stanno dando una mano anche alle altre”.

“Faccio i complimenti – ha concluso Boccia – alle regioni del sud che devo dire con grande attenzione e rigore, stanno facendo un grande lavoro in silenzio molto molto utile e la Puglia è fra queste”.