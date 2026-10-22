Didacta Lanciano 2026, secondo giorno: in programma la presentazione dei dati Indire – Tecnica della Scuola sull’IA a scuola

Ieri, 21 ottobre, è stata inaugurata, negli spazi di Lancianofiera, a Lanciano (CH), Didacta Italia – Edizione Abruzzo, il quinto spin off regionale del più importante appuntamento dedicato all’innovazione nel mondo della scuola in Italia. La manifestazione ha registrato fin dall’apertura una grande partecipazione e un forte entusiasmo da parte di docenti e operatori del settore, confermando l’interesse per un evento che porta in Abruzzo un’importante occasione di formazione, confronto e aggiornamento professionale.

L’inaugurazione

La cerimonia inaugurale si è svolta nella Main Hall “Gabriele D’Annunzio” alla presenza del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini; dell’assessore alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale, Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo; del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini; del presidente di INDIRE, Francesco Manfredi; di Massimiliano Nardocci, direttore Ufficio Scolastico Regione Abruzzo e di Hans Joachim Prinz, presidente di Didacta International e Didacta Verband. I lavori sono stati moderati dalla coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, Anna Paola Concia.

Il programma della seconda giornata

Tanti gli appuntamenti in programma anche per la seconda giornata di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, con incontri e seminari dedicati ai giovani, alla formazione e a nuove modalità di apprendimento.

La Main Hall “Gabriele D’Annunzio” sarà interamente dedicata alla conferenza dei dirigenti scolastici, con due sessioni di lavoro: alle ore 9.45 l’incontro rivolto ai dirigenti di Abruzzo e Molise, mentre alle ore 14 sarà la volta dei rappresentanti di Marche e Puglia.

Tra i temi centrali della giornata l’intelligenza artificiale, con un doppio appuntamento dedicato alle opportunità e alle criticità legate all’introduzione di queste tecnologie nei processi educativi. Alle ore 10.30, nell’area #socialprof, al padiglione Flaiano, si terrà l’incontro “Oltre l’algoritmo. Guida all’utilizzo consapevole dell’AI”, con Carlo Cuomo, conosciuto come “Il Prof dell’Edutainment”, dedicato a un approccio informato e consapevole all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La presentazione del sondaggio Indire – Tecnica della Scuola

Nel pomeriggio, alle ore 14, allo stand INDIRE del padiglione Celestino V, il gruppo di ricerca PATHS di INDIRE e la casa editrice La Tecnica della Scuola presenteranno la seconda indagine nazionale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica. La ricerca ha raccolto le risposte complete di 2.105 docenti di ogni ordine e grado del territorio nazionale (in crescita rispetto ai 1.803 del 2025). Secondo i dati raccolti, il 69% dei docenti (57,4 dichiara di aver utilizzato l’intelligenza artificiale nella propria attività didattica. In parallelo alla diffusione dell’uso, l’indagine fotografa una crescita significativa della preoccupazione educativa. Il 44% degli insegnanti (36% nel 2025) teme che gli assistenti virtuali possano distrarre gli studenti e, soprattutto, indurli a dare incondizionatamente credito a risultati non sempre attendibili o del tutto errati.

Alle ore 12, allo stand INDIRE, approda inoltre la sesta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete e realizzato con il patrocinio della CRUI, che celebra la capacità di affrontare le difficoltà e trasformarle in occasioni di crescita. Protagoniste dell’incontro saranno storie autentiche di studenti universitari che, attraverso le proprie esperienze, hanno saputo trasformare ostacoli, paure e fragilità in risorse, diventando fonte di ispirazione per l’intera comunità. L’edizione 2026 segna un importante passo avanti per l’iniziativa: alle otto università coinvolte nel tour si sono aggiunti altri quattordici atenei, portando a 22 le comunità accademiche impegnate nell’individuazione e nella valorizzazione di altrettante storie di resilienza e determinazione.

Infine, alla stessa ora, la Sala seminari del padiglione Silone ospiterà l’incontro “Campioni si diventa! Lo sport come modello per allenare le competenze non cognitive e trasversali in classe”, organizzato dall’IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” (ISTVAS) di Ancona nell’ambito del programma scientifico di Didacta Italia – Edizione Abruzzo. Protagonisti dell’appuntamento saranno i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, volti di Pechino Express e seguiti sui social da centinaia di migliaia di ragazzi, che interverranno attraverso un videomessaggio. Al centro del seminario, il valore dello sport come strumento educativo e palestra di competenze da sviluppare anche in classe: dalla collaborazione al rispetto delle regole, dalla gestione delle emozioni alla capacità di affrontare le sfide.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia a Firenze nel marzo 2026, sarà presente alla Fiera Didacta – Edizione Abruzzo.

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola è presente al Padiglione D’Annunzio, nello stand D07.

Come partecipare

Il Programma Scientifico completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile selezionare gli eventi e acquistare il biglietto, anche con la Carta del docente. Il costo varia da 16 a 30 euro a seconda della durata della partecipazione (uno, due o tre giorni), con la possibilità di prenotare fino a due eventi formativi al giorno tra seminari e workshop. La manifestazione è organizzata da Firenze Fiera con un comitato che coinvolge il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Abruzzo, gli Uffici scolastici regionali e diverse università e ITS del territorio.

DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo è organizzata da Firenze Fiera e si avvale di un Comitato organizzatore coordinato da Anna Paola Concia, composto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Abruzzo, dai Comuni di Lanciano e dell’Aquila, dagli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo, da Abruzzo ITS Academy, ITS Moda Pescara, ITS Academy L’Aquila, Accademia di Belle Arti L’Aquila, ITS Agroalimentare Teramo, ITS Most Academy e ITS Mark. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.