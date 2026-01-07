BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
07.01.2026
Aggiornato il 25.03.2026 alle 16:17

Famiglia nel bosco, la madre non vuole che ai figli venga insegnato nulla: la relazione dell’assistente sociale

Redazione
Indice
Il nodo della scuola
Si attende la perizia
Il suggerimento
L’offerta della scuola
“Risultati dell’unschooling mediocri”

La mamma dei tre bambini della famiglia nel bosco, secondo quanto riportato nella relazione dell’assistente sociale che sta seguendo il caso, consegnata al Tribunale dei minorenni dell’Aquila alla vigilia di Natale, non vuole che ai figli venga insegnato nulla. Lo riporta La Repubblica.

Il nodo della scuola

Assistente e funzionari della struttura protetta in cui sono stati trasferiti i bambini della coppia anglo australiana che vive immersa in un bosco in Abruzzo hanno definito con parole critiche l’atteggiamento della donna, ai loro occhi “diffidente” e “infastidita” di fronte alle indicazioni delle educatrici.

La donna sarebbe inamovibile sulla questione di un’educazione indotta da soggetti esterni, insegnanti pubblici o privati che siano. Su questo versante l’avvocata curatrice dei tre minori, avrebbe dovuto far partire già da oggi le lezioni all’interno della struttura di Vasto, ma non ci sono conferme se ci sia riuscita. 

Si attende la perizia

Nel frattempo si attende la perizia sulla loro attitudine genitoriale richiesta dal Tribunale dei minorenni. Il prossimo appuntamento, da questo punto di vista, è segnato per il 23 gennaio.

Il suggerimento

Fanpage lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa, ha spiegato che non è così facile. “Immagini dei bambini che non sono mai stati scolarizzati che entrano in un gruppo classe già formato, composto da bambini con condizioni di vita completamente diverse, e che sanno già tutto della loro situazione perché lo hanno sentito in TV, e dai loro genitori. Un’accelerazione di questo tipo potrebbe essere lacerante per i bambini, sarebbe traumatico”, queste le sue parole.

Ecco cosa suggerisce: “Bisogna aiutare i genitori a fare una buona scuola parentale. In Italia è lecito, e ci sono già decine di migliaia di famiglie che lo fanno. Aiutiamoli. Credo che questa sia la strada”.

L’offerta della scuola

Nel frattempo la scuola elementare di Palmoli ha già da tempo espresso la propria disponibilità ad accoglierli, però è lontana rispetto alla struttura dove i bimbi attualmente vivono, Vasto. Qui la scuola pubblica non accetta iscrizioni a gennaio. C’è però una scuola privata, sempre a Vasto, che si è offerta di ospitare gratuitamente i tre piccoli.

“La nostra è una scuola bilingue, quindi perfetta per loro – spiega il direttore – . Inoltre siamo una piccola comunità, l’inserimento risulterebbe meno traumatico”. Probabilmente la tutrice opterà in una fase iniziale per una soluzione più semplice: una insegnante all’interno della casa famiglia che seguirà i bambini nella loro scolarizzazione.

“Risultati dell’unschooling mediocri”

Come spiegato da La Tecnica della Scuola, Nathan e Catherine, i genitori, sono contrari alla scuola tradizionale, e hanno scelto per i loro figli un’altra strada. “I genitori perseguono i loro principi di educazione unschooling“, conferma Repubblica, “affidata a quello che i tre figli vogliono, giocare con gli animali, cucinare dolci, fare la calza”. Peccato che, secondo le autorità chiamate a pronunciarsi sul caso, tutto ciò non sarebbe sufficiente. “I risultati di alfabetizzazione sono stati fin qui mediocri, preoccupanti se visti con lo sguardo e la responsabilità dello Stato”.

famiglia nel boscoGenitori e figli

Famiglia nel bosco, ultime notizie: libro e possibile film in arrivo? Le indiscrezioni

Famiglia nel bosco, De Luca: “Darei tre anni di carcere alla madre e al padre”

Famiglia nel bosco, La Russa incontra i genitori: “Stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda”

Bambini nel bosco, altro caso in Sicilia: due minori senza scuola e senza vaccini sono stati allontanati da una comunità

Famiglia nel bosco invitata al Senato, Selvaggia Lucarelli: precedente per chi non si vuole integrare a scuola

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sistema 0-6, più posti ma mestiere del docente meno attrattivo e 25mila educatori in meno: il report della Fondazione Agnelli

Redazione

I Cesaroni, Mimmo “docente di sostegno” di un solo alunno: è polemica dopo il caso Gerry Scotti

Redazione

Ricorso contro gli esiti delle prove orali del concorso scuola PNRR 3

Pubbliredazionale

Genitori e docenti firmano il “Patto digitale”: niente smartphone per cinque anni alla primaria

Redazione
vai alla ricerca avanzata