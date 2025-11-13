Sostegno a scuola, docenti in trincea ma troppi problemi: normativa, dati e interviste – FOCUS

Come funziona il sostegno in Italia? Da quando sono state abolite le classi speciali cosa è successo e quali criticità riscontrano insegnanti, famiglie e studenti con disabilità? Il mondo dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nella pratica quotidiana, è contorto e intricato e merita attenzione.
Ma quali sono le problematiche? Cosa ne pensano i diretti interessati? Quali soluzioni? La Tecnica della Scuola ha voluto costruire un focus, diviso in due parti, per fare chiarezza sull’argomento e offrire spunti di riflessione.
Il focus della Tecnica della Scuola
L’approfondimento
Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l’empatia?
I dati
Sostegno, quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie. TFA e Indire, tutti i numeri
Il sondaggio
Docenti di sostegno senza vocazione: per 2 insegnanti su 3 l’inclusione a scuola non decolla a causa loro – ESITI SONDAGGIO
Inclusione a scuola, c’è chi vuole il ritorno alle classi speciali: docenti di sostegno “balie”, certificati facili, colleghi distanti
Le interviste