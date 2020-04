Concorsi per 60 mila docenti: solo tradizionali, chi sperava in quelli per titoli si metta l’anima in pace

Concorsi per 60 mila docenti: solo tradizionali, chi sperava in quelli per...

Sui concorsi per docenti non ci sono più dubbi: verranno svolti con modalità tradizionali, con prove ed esami classici, compatibilmente con i tempi imposti dalle difficoltà derivanti dal Coronavirus. L’annuncio, davanti a milioni di italiani per spiegare come si dipanerà la fase 2, è stato fatto dal premier Giuseppe Conte, che ha dato di fatto il via libera alla sessione straordinaria per 24 mila docenti della secondaria, più i due concorsi ordinari, uno sempre per medie e superiori e l’altro per infanzia e primaria.

Lo ha detto Conte

“Il Governo – ha detto – ha assunto un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni. Regolarizzeremo i 24 mila insegnanti precari e i 36 mila giovani aspiranti”.

Il premier ha ammesso, senza entrare nel merito, che da alcuni raggruppamenti questa soluzione non è condivisa: “C’è qualche dubbio e perplessità, ma invito tutte le componenti a riflettere e non perdere questa possibilità: la prova è accessibile e nel rispetto delle norme di sicurezza”, ha sottolineato Conte facendo riferimento anche alla necessità di assumere personale dello Stato attraverso procedure vere come previsto dalla Costituzione.

L’amaro in bocca della Lega

La decisione di insistere sui concorsi, gli stessi tra l’altro già concordati da tempo con gli stessi sindacati, spazza quindi via ogni possibilità a chi sperava nell’allestimento di procedure straordinarie per soli titoli.

Ad alzare bandiera bianca dovranno essere in tanti: le opposizioni politiche, capitanate dalla Lega e dal responsabile Istruzione del Carroccio Mario Pittoni, che è anche presidente della commissione Cultura del Senato, e che ha predisposto un emendamento nel decreto legge n. 22 che da giovedì sarà esaminato proprio dal raggruppamento di parlamentari da lui presieduto.

Il senatore Pittoni, tra l’altro, ha anche lanciato un appello per votare l’emendamento pro-concorsi per titoli e servizi, con contestuale “slittamento del concorso (tradizionale) al 2022”: un appello che dovrebbero raccogliere proprio Pd e LeU, che però in questo modo andrebbero a sgambettare in colpo solo Conte, Azzolina e il Governo che a metà maggio sarà chiamato a votare la fiducia al DL sulla Scuola.

Come si dovranno mettere l’anima in pace gli stessi sindacati, i cui rapporti con la ministra Lucia Azzolina risultano non a caso ridotti ai minimi termini.

Tanti delusi, anche guardando Trento

Nella lista dei delusi, che hanno a lungo “tifato” per i concorsi per soli titoli e servizi, figura pure il sottosegretario Pippo De Cristofaro, come tutta LeE. Come anche buona parte del Partito Democratico.

Va poi constatato che a rendere ancora più amara la decisione presa dal Governo di tirare dritto sui concorsi “normali”, c’è stata la recente indizione dei concorsi straordinari per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente attuata dalla provincia autonoma di Trento: con le delibere n.410 e n.411, di fine marzo, la provincia autonoma ha infatti avviato la selezione, senza prove, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre che per la scuola primaria.

Azzolina lo aveva promesso

Le parole del presidente del Consiglio rappresentano, comunque, solo l’epilogo delle anticipazioni fatte una decina di giorni fa dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la quale in un’intervista al Corriere della Sera aveva assicurato che “i concorsi si faranno: è l’unico modo – aveva detto – per poter assumere a settembre. Quello straordinario per 24 mila precari svolgerà appena le condizioni lo permetteranno. I docenti casomai saranno assunti dal primo settembre”.

Ora, però, considerando che le restrizioni della Fase 2 coinvolgeranno pure i concorsi e che sarà assai difficile svolgere le prove già in estate, i vincitori potranno mettersi in cattedra, da docenti di ruolo, davvero molto avanti nel tempo. E quella che sarebbe dovuta diventare una piccola retrodatazione giuridica rischia di rivelarsi un passaggio temporale assai più lungo.

