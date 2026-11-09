Tagli, una precaria da dodici anni: “Più semplice fare un altro mestiere? È la passione che ti spinge. Si attinge alla scuola come bancomat”

I tagli alla scuola presenti nel disegno di legge di bilancio varato dal Governo il 28 ottobre sono arrivati come una doccia fredda: nel documento c’è scritto nero su bianco che si prevede un taglio di 7mila posti di cui quasi 5mila docenti dell’organico di potenziamento e oltre 2mila Ata.

C’è sgomento tra i tanti docenti precari che sperano in una cattedra di ruolo. Una docente teme che questo momento tarderà ad arrivare, nel caso in cui i tagli venissero confermati. La donna, 39 anni, pugliese, precaria da dodici anni, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica.

“Quando ho cominciato immaginavo un percorso meno impervio. Oggi, a 39 anni, ho uno sguardo più disincantato. È tanto che aspetto. Ho superato due concorsi con ottimi punteggi, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, finendo dietro soltanto a chi rientrava nelle categorie protette e nelle riserve per il servizio civile. Ho dodici anni di supplenze alle spalle, che mi hanno portato a girare molto. Quando mi sono laureata, per una cattedra bastava molto meno. Le cose però sono cambiate e in fretta”, ha esordito.

“Impossibile sentirsi motivati”

“Non è mai soltanto un discorso personale. A rimetterci, tirando avanti per rattoppi sotto forma di incarichi annuali, è innanzitutto la didattica: vengo da anni di lettere dei genitori che mi chiedevano di restare, e preghiere dei miei studenti, i loro pianti. C’è chi ha scritto al Provveditorato auspicando una mia riconferma. Ma nulla, ogni anno si ricomincia daccapo. E ogni discorso sulla continuità didattica va a farsi benedire”.

“Finché si continuerà ad attingere alla scuola come fosse un bancomat, non potremo mai sentirci rassicurati. E intravedere un futuro fra quelle quattro mura sarà sempre più difficile. Penso anche a chi inizia oggi a fare questo lavoro: a sentire certe storie credo sia impossibile sentirsi motivati. È su di noi, sui precari che la scuola regge, e noi ancora aspettiamo di entrarci con entrambi i piedi”.

“In certi momenti pensi che sarebbe più semplice fare un altro mestiere, che comporti meno sforzi. È sempre la passione che ti spinge ad andare avanti, a turarti il naso. Ed è la passione, ad esempio, ad averci convinto che avesse senso spendere migliaia e migliaia di euro fra abilitazioni, titoli, certificazioni linguistiche, corsi di aggiornamento per tenere il passo dei colleghi più giovani. Tutto di tasca nostra, con le carte del docente bloccate. Meglio non pensare a tutto quel che abbiamo investito”, ha concluso.

Tagli alla scuola: ci sarà dietrofront?

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il 5 novembre CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF hanno annunciato, in una nota unitaria, l’avvio di una mobilitazione contro i tagli al personale previsti. La prima tappa è fissata per mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma. Lunedì 16 novembre seguiranno assemblee in orario di servizio negli istituti di tutta Italia, con l’intervento in diretta streaming dei leader nazionali delle quattro sigle. Gilda e Cgil, inoltre, hanno annunciato di voler scioperare il prossimo 20 novembre.

Il 3 novembre una dichiarazione del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scatenato la polemica: il leader della Lega, partito del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, si è smarcato dicendo di non sapere nulla dei tagli.

E Valditara? A quanto pare anche il ministro sarebbe rimasto sorpreso. Da fonti del Carroccio, riferisce l’Ansa, è stato riportato che “tecnici e parlamentari della Lega sono al lavoro per individuare le risorse necessarie a evitare i tagli ipotizzati agli organici del mondo della scuola”. Poi il capo del dicastero di Viale Trastevere, il 5 novembre, ha confermato di voler fare dietrofront.

Anche il primo partito di Governo, Fratelli d’Italia, si è mosso: mercoledì 4 novembre, i vertici di FdI hanno messo in agenda un incontro via della Scrofa con la Cisl, proprio per confrontarsi sulla Manovra.