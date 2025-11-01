Home Attualità Educazione sessuale a scuola: cosa cambia? – IL FOCUS

Educazione sessuale a scuola: cosa cambia? – IL FOCUS

Redazione
Sull’educazione sessuale in questi giorni si è detto di tutto. Precisamente se ne discute dal 15 ottobre, quando è stato approvato alla Camera l’emendamento al Ddl sul consenso informato che estende il divieto di poter parlare di tematiche sessuali (per le figure esterne alla scuola) – oltre che ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – anche a quelli della scuola secondaria di primo grado. 

Si è parlato quindi di divieto di educazione sessuale fino alle medie: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto però precisare: non è vero, ha detto, che non si può fare educazione sessuale a scuola; si potrà fare a livello di programmi, come previsto dalle Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo e dalle nuove Linee Guida di Educazione Civica.

Il focus della Tecnica della Scuola

Ma quindi cosa cambierà nel concreto? Qual è lo stato delle cose? La Tecnica della Scuola ha voluto costruire un focus per fare chiarezza sull’argomento.

L’approfondimento

Educazione sessuale, corsi di esterni vietati fino alle medie: ma serve una materia a parte? La linea di Valditara e gli altri Paesi

Le interviste

Educazione sessuale nelle scuole, Priulla: “Racconto gli stereotipi di genere, ma mi accusano di propagandare il gender”

Educazione sessuale a scuola, l’esperto: “Malattie in crescita, per proteggere i ragazzi serve la formazione”

Educazione sessuale, Rete degli Studenti Medi contro la stretta: “Scelta grave e poco lungimirante, fatta senza dialogo”

“Insegneranno ai miei figli a diventare drag queen”: i timori (assurdi) dei genitori dietro il rifiuto dell’educazione sessuale – INTERVISTA A GALIANO

Gli esiti del sondaggio

Educazione sessuale, il vento è cambiato? Nove docenti su dieci contro il “divieto” fino alle medie – ESITI SONDAGGIO

Educazione sessuale, non si può delegare tutto alla scuola. La replica dei favorevoli: non tutte le famiglie sono in grado di farla

