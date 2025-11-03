Educazione affettiva, Cecchettin lancia appello al Mim per portarla a scuola: “Unitevi a noi”. Valditara risponderà?

Gino Cecchettin, presidente della Fondazione intitolata alla figlia Giulia, assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023, ha lanciato un nuovo appello al Ministero dell’Istruzione e del Merito per introdurre l’educazione affettiva a scuola.

Lo ha detto, come riporta Il Gazzettino, mentre era ospite alla facoltà di Medicina dell’Università Statale di Brescia per parlare ai ragazzi delle scuole superiori di femminicidi. “Partiremo con un progetto di genere, un progetto pilota in tre regioni con video sui sentimenti per mille insegnanti. Lancio l’appello al ministero per unirsi a noi in questo progetto che vorrebbe portare l’educazione affettiva a scuola”, queste le sue parole.

“I docenti la chiedono”

Secondo Cecchettin, inoltre, ha aggiunto che l’educazione sessuo-affettiva “andrebbe inserita in tutte le scuole di ordine e grado, potrebbe dare tanto. Andrebbe inserita un’ora di educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole. Gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti – ha sottolineato – la chiedono”.

Il focus della Tecnica della Scuola

Sull’educazione sessuale in questi giorni si è detto di tutto. Precisamente se ne discute dal 15 ottobre, quando è stato approvato alla Camera l’emendamento al Ddl sul consenso informato che estende il divieto di poter parlare di tematiche sessuali (per le figure esterne alla scuola) – oltre che ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – anche a quelli della scuola secondaria di primo grado.

Si è parlato quindi di divieto di educazione sessuale fino alle medie: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto però precisare: non è vero, ha detto, che non si può fare educazione sessuale a scuola; si potrà fare a livello di programmi, come previsto dalle Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo e dalle nuove Linee Guida di Educazione Civica.

Ma quindi cosa cambierà nel concreto? Qual è lo stato delle cose? La Tecnica della Scuola ha voluto costruire un focus per fare chiarezza sull’argomento.

L’approfondimento

Le interviste

Gli esiti del sondaggio