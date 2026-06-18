Tracce prima prova Maturità 2026, il Pdf ufficiale del Mim – SCARICA IL DOCUMENTO

Oggi, 18 giugno, ha avuto inizio ufficialmente la maturità 2026 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. La prova ha avuto una durata di sei ore. Ecco quali autori sono stati proposti agli studenti ad un passo dal diploma quest’anno e il file pubblicato dal Ministero.

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

A1: Cesare Pavese, “Passerò per Piazza di Spagna”.

A2: Vitaliano Brancati, “I Piaceri”.

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

B1: testo tratto da Assemblea Costituente (Insediamento e discorso del Presidente Giuseppe Saragat).

B2: Piero Bianucci, “Te lo dico con parole tue”. La scienza di scrivere per farsi capire

B3: Frank Furedi, “I confini contano”.

Tipologia C, riflessione critica

C1: Wenke Husmann (Die Zeit), articolo “Funziona a meraviglia” comparso su Internazionale nel gennaio 2026

C2: Mario Calabresi, “Alzarsi all’alba”.

Il file ufficiale delle tracce

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i PDF ufficiali delle tracce. Ecco il file: