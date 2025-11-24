Violenza sulle donne, Cortellesi: “La società civile vuole cancellare un’aberrazione”. A mancare è l’educazione sessuale a scuola?

Lo scorso 22 novembre si è svolta a Roma la manifestazione di “Non Una di Meno“ contro la violenza sulle donne. Come riporta Il Corriere della Sera si è protestato “per una scuola libera da condizionamenti e diktat, per la libertà di ricerca e di insegnamento, per l’educazione sessuo-affettiva dalla scuola dell’infanzia all’Università, contro la manovra finanziaria e per il diritto all’autodeterminazione dei corpi e dei popoli”.

“Siamo qui a camminare tutti insieme”

Presenti in piazza anche volti noti, come le attrici Anna Foglietta, Paola Cortellesi e i registi Riccardo Milani e Ferzan Özpetek. In particolare Cortellesi ha commentato le parole dei ministri Roccella e Nordio di ieri nel corso di un convegno alla Camera sul tema della violenza sulle donne. “Da cittadina arriva un po’ di sconforto. Se mi baso su queste parole sento che non c’è una voglia di andare avanti sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole che richiede tutto un altro tipo di società. Oggi non siamo qui a lamentarci, siamo qui a camminare tutti insieme”.

“Da soli ci si può sentire anche un po’ inutili. C’è tutta una società civile che vuole cancellare un’aberrazione. Felice che ci siano tanti uomini”, ha aggiunto Cortellesi.

Le attività di Una Nessuna Centomila

Alla manifestazione era presente la Fondazione Una Nessuna Centomila, nata nel 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la Fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. È la prima fondazione nata in Italia per sostenere i Centri Antiviolenza e l’empowerment femminile; per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema; e per supportare progetti di educazione all’affettività nelle scuole.

La Fondazione, oltre al quotidiano supporto ai centri antiviolenza attraverso una campagna di raccolta fondi che non ha sosta. Le più importanti riguardano i processi di formazione sui temi della violenza di genere in diversi contesti.

In particolare:

È partita in ottobre la prima scuola gratuita e nazionale di formazione per operatori dei centri antiviolenza.

È stata presentata la ricerca Educare all’affettività , promossa dalla Fondazione Una Nessuna Centomila in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano–Bicocca, attraverso il Centro di Ricerca Dipartimentale ADV – Against Domestic Violence. Un progetto nato dalla consapevolezza della necessità, anche in Italia, di introdurre un’educazione sessuo-affettiva sistematica e inclusiva nelle scuole, in linea con gli standard internazionali definiti da UNESCO e OMS.

, promossa dalla Fondazione Una Nessuna Centomila in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano–Bicocca, attraverso il Centro di Ricerca Dipartimentale ADV – Against Domestic Violence. Un progetto nato dalla consapevolezza della necessità, anche in Italia, di introdurre un’educazione sessuo-affettiva sistematica e inclusiva nelle scuole, in linea con gli standard internazionali definiti da UNESCO e OMS. È al varo anche un importante progetto con la Polizia di Stato per avviare un percorso strutturato di formazione specifica rivolto agli agenti chiamati a raccogliere le denunce di violenza di genere. Un’iniziativa che punta a rafforzare la qualità dell’intervento sin dal primo contatto con le vittime, attraverso corsi condotti da professioniste e operatrici dei Centri Antiviolenza volti a fornire strumenti pratici per migliorare ascolto, accoglienza e valutazione del rischio sin dal primo contatto, prevenendo la vittimizzazione secondaria.

per avviare un percorso strutturato di formazione specifica rivolto agli agenti chiamati a raccogliere le denunce di violenza di genere. Un’iniziativa che punta a rafforzare la qualità dell’intervento sin dal primo contatto con le vittime, attraverso corsi condotti da professioniste e operatrici dei Centri Antiviolenza volti a fornire strumenti pratici per migliorare ascolto, accoglienza e valutazione del rischio sin dal primo contatto, prevenendo la vittimizzazione secondaria. Attraverso le tante iniziative che la Fondazione Una Nessuna Centomila promuove durante tutto l’anno, si vuole coinvolgere l’intera società in un percorso di consapevolezza e cambiamento culturale.

Roccella e Nordio, cosa hanno detto?

Il 21 novembre, le parole della ministra per la Famiglia le Pari Opportunità, Eugenia Roccella hanno fatto scalpore. Ecco cosa ha detto: “L’educazione sessuale non fa calare i femminicidi. Possiamo parlare di educazione sessuo-affettiva, ma lateralmente. Se vediamo i Paesi dove da molti anni è un fatto assodato, come per esempio la Svezia, notiamo che non c’è correlazione con la diminuzione di femminicidi”.

Queste dichiarazioni sono state pronunciate alla Conferenza internazionale di alto livello contro il femminicidio organizzata dal dicastero di Roccella in collaborazione con l’OSCE – Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, a cui ha partecipato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Quest’ultimo dapprima ha affermato che “Il codice genetico dell’uomo non accetta la parità”. Poi ha rincarato la dose, come riporta Open da Agenzia Vista: “Va bene intervenire con l’educazione nelle scuole, ma bisogna vedere se gli educatori, per esempio alle elementari, sono sufficientemente preparati. Il rispetto delle regole però deve avvenire prima di tutto in famiglia, è lì il primo luogo in cui i bambini apprendono l’approccio nei confronti delle regole. È necessario intervenire con le leggi, con le leggi penali e la repressione, ma è soprattutto necessario intervenire con l’educazione”.

Educazione sessuale, consenso informato: il dietro front e la bagarre

Nel frattempo l’11 novembre la Lega alla Camera ha depositato un emendamento sull’educazione alla sessualità a scuola, parzialmente correttivo rispetto al testo approvato in commissione. Cade il “divieto” di fare attività di educazione sessuale con esterni nelle scuole medie, che vengono in tal modo equiparate alle superiori, dove si richiede per tali attività il consenso dei genitori che dovranno conoscere temi e materiale didattico.

Valditara, in aula, ha affermato, ad alta voce: “È stato detto che con questo disegno di legge impediremmo l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, di informare i nostri giovani sui rischi delle malattia sessualmente trasmesse, è falso. È stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi, sono indignato che abbiate detto che questa legge impedisca la lotta contro i femminicidi, vergognatevi, tutto questo non c’è in questa legge”.

Da qui la bagarre, con molti parlamentari che si sono alzati in piedi e la presidente di turno Anna Ascani che li ha richiamati più volte al silenzio. Valditara ha rivendicato “l’educazione alle relazioni, al rispetto e all’empatia, la vera affettività, il contrasto alla violenza di genere” svolta a scuola proprio per volontà del governo, scatenando urla e proteste.

Il focus della Tecnica della Scuola

L’approfondimento

Le interviste

Gli esiti del sondaggio